Asgari ücrette üçüncü toplantı bugün

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında, bugün saat 11.00'de toplanacak.

Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor.

İlk toplantısını 13 Haziran'da, ikinci toplantısını ise dün yapan Komisyon, üçüncü toplantı için bugün saat 11.00'de tekrar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde bir araya gelecek.

Basına kapalı yapılacak toplantıda işçi tarafının, ara zam rakamına dair talebini, işverenin de kendi teklifini dile getirmesi bekleniyor.

Görüşme trafiği hızlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.