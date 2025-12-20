Asgari ücrette yeni rakam için geri sayım sürüyor: Gözler üçüncü toplantıda

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde 12 Aralık'ta başlayan yeni asgari ücreti belirleme süreci, tarafların görüş ve talepleri doğrultusunda devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ocak ayından itibaren geçerli olacak rakamı netleştirmek için çalışıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sürecin başından bu yana "çalışanların satın alma gücünü koruma" ve "enflasyona ezdirmeme" vurgusu yaparken; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaştı.

Gözler üçüncü toplantıda

Yeni asgari ücret için süreç işlerken gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısına çevrildi. Nihai kararın, aralık ayının son haftasında açıklanması ve 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Bakan Işıkhan'dan "enflasyona ezdirmeme ilkesi" vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun 18 Aralık'taki ikinci toplantısı öncesi yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"İnşallah her dönem yaptığımız gibi asgari ücret düzeyinin, 2026'da geçerli olacak ücretin hem enflasyona ezdirmeme ilkesine dikkat edeceğiz hem de işçilerimizin refahı ve satın alma gücünü koruyacak ve geliştirecek nitelikte olmasına dikkat ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na hem işçimizle hem işverenimizle, emekçilerimizle birlikte hareket ederek belli bir noktada mutabakata ulaşacağımızı ümit ediyorum."

Mevcut asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.