Asgari ücretten vergi alınacak mı?

2023'te uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının ardından belirlenen asgari ücret tutarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Asgari ücret karar toplantısına 9 bin TL'nin altında bir ücreti kabul etmeyeceklerini duyuran Türk-İş tarafı katılmadı.

Asgari ücret ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılda uygulanacak asgari ücret tutarını 8 bin 506 Türk lirası olarak duyurdu.

Erdoğan asgari ücreti açıkladığı toplantıda süreç içerisinde tepki gösterdiği Türk-İş'e teşekkür etmezken, TİSK Başkanı Özgü Burak Akkol ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katkılarından dolayı Türk-İş'e teşekkür etti.

Genel ekonomik şartları gözeterek bir asgari ücret belirlediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "“Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız. İşçi, emekçilerimizin gelir ve refah seviyesini artırmış yönetim olarak hiç kimsenin hakkının zayi olmasına meydan vermeyiz." dedi.

Asgari ücrete gelir vergisi düzenlemesi

EKONOMİ gazetesinin edindiği bilgiye göre, asgari ücretten alınan gelir vergisi konusunda çalışmalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu çalışmalarında son aşamaya geldi.

Yapılacak düzenleme ile asgari ücretin yıllık toplam tutarının tamamen gelir vergisi dışında kalması sağlanacak. Bunun için gelir vergisi dilimleri, 12 aylık asgari ücretin gelir vergisi matrahı tutarında artırılacak. Hali hazırda yüzde 15 vergiye tabi gelir vergisi ilk dilimi, 32 bin TL seviyesinde bulunuyor. İlan edilen yeniden değerleme oranıyla bu tutar 71 bin 300 TL’ye çıkıyor. Belirlenen asgari ücretin gelir vergisi matrahı ise 102,1 bin TL olarak ortaya çıkıyor. Eğer bu tutarda bir ilk dilim oluşturulursa, gelir vergisinin üst dilimine geçilmeyeceğinden asgari ücret kadar tutar tamamen gelir vergisi dışında bırakılmış olacak. Yakın zamanda asgari ücret belirleme çalışmaları sürerken işçi sendikaları vergi dilimlerini tekrar gündeme getirmiş, bu unsuru olmazsa olmaz düzenlemelerden biri saymıştı.