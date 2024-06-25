Aşırı sıcaklar tarımı olumsuz etkiledi! Üzüm bağları kavruldu

Manisa’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar hem hayatı hem de tarımı olumsuz etkiliyor. Artan hava sıcaklıkları nedeniyle geçtiğimiz yılın haziran ayına göre ot, anız ve orman yangınlarının da 2 kat arttığı Manisa’da 45 dereceyi bulan hava sıcaklıkları tarımı da olumsuz etkiliyor. Dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultani üzümün yetiştirildiği Manisa’da artan hava sıcaklıkları nedeniyle üzüm bağlarında kurumalar ve yer yer güneş yanıkları görülmeye başlandı. Rekolteyi de olumsuz yönde etkilemesi beklenen güneş yanıkları ve kurumalara karşı uyarılarda bulunan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, bağlarda sulama, sürme gibi işlemlerin gece saatlerinde yapılması gerektiğini söyledi.

“Gündüz yapılan işçilikler bir kat daha toprağın ısınmasını arttırır”

Gündüz yapılan işçiliklerin toprakta ısınmaya neden olduğunu vurgulayan Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Bilindiği üzere dünyadaki ısının yükselmesi bizim ülkemizde de kendisini göstermeye başladı. Bağ narin bir bitki olduğu için başta yapraklardan kurumaya başlıyor daha sonra meyvesine güneş yanığıyla beraber meyvesi yanıyor. Bu da üzüm mahsulüne zarar veriyor. Çiftçilerimiz mümkün olduğu kadar işçiliklerini, sulamalarını, çaba, ızgara, goble çekmelerini gecenin ilerleyen saatlerde yapmalarını istiyoruz. Gündüz yapılan işçilikler bir kat daha toprağın ısınmasını arttırır. Bağlara buhar olarak verdiği için sıkıntıya neden olur. Çiftçilerimiz işlerini gece yapmalarını istiyoruz” dedi.

“Üzüm açıkta kaldığı zaman 45 dereceye varan sıcaklar üzümü etkiliyor”

Belirli dönemlerde bağlardan yaprak alma işlemi yapıldığını ancak bu yıl çiftçilerin bu işlemden kaçınması gerektiğini belirten Okur, “Bağlardan kesinlikle yaprak alınmaması gerekiyor. Üzüm açıkta kaldığı zaman 45 dereceye varan sıcaklar üzümü etkiliyor. Üzümde kuruma ve ürün kaybına neden oluyor. Çiftçimiz kesinlikle yaprak almasın. Bu yaprakları bağın üzerinde bıraksın. Uç alması dediğimiz işlemi de yapmamaya çalışsın. Eskiden gündüz sıcak olduğu zaman gece biraz daha serin oluyordu. Ancak şimdi o yok. Gece de sıcak gündüz de sıcak olunca bitki strese giriyor. Güneş yanıkları oluşuyor. Bu da ürün kaybına neden olacak. Allah yardımcımız olsun bu yıl sıkıntılı bir sezon olacak gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Yılın bu dönemlerinden daha çok sulama ve yaprak alma işlemlerini yapılığı Manisa’nın çekirdeksiz Sultani üzüm bağlarına, hasat sezonunun da ağustos ayının 15’inde başlaması hedefleniyor.