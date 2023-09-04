Aşırı sıcaklar Trakya'da bal verimini düşürdü

Zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden olan Trakya'da bu yıl olumsuz hava koşulları arıcıları mağdur etti.

Kış aylarında başlayan kuraklığın, yaz aylarında aşırı sıcaklarla devam etmesiyle arılar kuruyan çiçeklerden istenen nektar ve poleni toplayamadı.

Edirne Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Erdoğan Altınordu, kuraklığın olumsuz etkilerinin bu yıl derinden hissedildiğini belirterek, "Sıcaklar çok olumsuz etkiledi, bunun yanında kış aylarındaki kuraklık nedeniyle de ciddi verim kaybı var. Normalde çiçeklenme dönemi 20-25 gün süren ayçiçekleri bu yıl 5-6 günde çiçeklerini döktü. Bu çiçeklerden nektar toplanamaz hale geldi." dedi.

Arıcıların bu yıl beklentilerin çok altında bal hasat ettiğine dikkati çeken Altınordu, "Edirne'de normal şartlarda yılda ortalama 65-70 bin teneke bal elde ediliyordu, Trakya geneline baktığımızda yaklaşık 220 bin tenekelik bir üretim vardı. Bu yıl Edirne ve Trakya genelinde yüzde 60'tan fazla verim kaybı var." ifadesini kullandı.

Arılar sandıkları terk ediyor

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Başkanı Nuri Çalışkan ise bu yılki iklim değişikliğinin, arıları olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Arıların, aşırı sıcaklardan dolayı popülasyonlarını arttırmadıklarını ifade eden Çalışkan, buna bağlı olarak sandıkların boşaldığını kaydetti.

Koloni başına ortalaması 16 kilogram civarında olan bal veriminin sıcaklıklara bağlı olarak 8-9 kilograma kadar düştüğünü bildiren Çalışkan, "Nüfus kaybı olduğu gibi bir de koloniler sandık terk ediyor. Yani bulunduğu sandıktan çıkıp gidiyor. Zaten nüfus çok az bu sıcaklık onları o kadar etkiledi ki siz besleseniz bile mesela kek vermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şimdi bu sağımdan sonra sıvı beslemeye geçeceğiz kendilerini toparlasınlar diye ama bakıyorsunuz sandığı terk etmiş arı, gitmiş. Bu da aşırı sıcaklıklardan kaynaklanıyor. Bal verimi düştü onun yanında arılar da sıcaklıktan sandıkları terk ediyor." diye konuştu.

Sandıkta nüfus düştükçe arının hastalanmasına da neden olduğunu vurgulayan Çalışkan, ne yapacaklarını bilemediklerini dile getirdi.

Bu yıl bal veriminin de düştüğüne işaret eden Çalışkan, "Yaklaşık 1,5 ay önce sağım yaptığımızda verim biraz daha iyiydi. Biz iki defa bal sağımı yaparız, ilk sağımda ne çıktı 10 teneke, ikinci sağımda bunun iki katıdır, hesap böyledir. İlk sağımda 10 teneke çıktıysa ikinci sağımda 20 teneke bal almamız gerekirken yarıya düştü hatta bu kadar bile yok. Arıda nüfus düştüğü gibi verim de düşüyor." bilgisini paylaştı.

"Arı varlığımızı korumak için elimizden geleni yapıyoruz"

Kırklareli'nden arıcı Emrah Akol da Trakya'da son yıllarda ilkbahar ile yaz aylarında neredeyse yağış yağmadığını, kuraklığa bağlı olarak meraların kahverengiye büründüğünü aktardı.

Kuraklıktan arıların olumsuz etkilendiğini belirten Akol, "Geçen yıl 200 kovan arıdan 3 ton bal alırken bu sene 500 kovan arıdan 3-3,5 ton balı zor alıyoruz. Sayı ikiye katlanmışken aynı verimi zor elde ettik diyebiliriz. Geçen yıllarla kıyaslarsak kovan başı 15-17 kilogram bal alıyorduk meşede (meşe balı) bu sene kovan başına aldığımız ürün neredeyse 7 ve 6 kilograma kadar düştü." açıklamasında bulundu.

Tekirdağ

Tekirdağ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selman Aslantürk ise kuraklık nedeniyle bal üretiminin geçen seneye göre yarı yarıya düştüğüne dikkati çekti.

Trakyalı arıcıların "ham maddesinin ayçiçeği olduğunu" vurgulayan Aslantürk, bu sene yaşanan kuraklıktan dolayı tüm üreticilerin etkilendiğini belirtti.

Aslantürk, polen olmamasından dolayı arının yavru yapamadığını, kolonilerin zayıf düştüğünü dile getirerek, "Ayçiçekleri bu sene kuraklıktan dolayı çok zayıftı. Çiçek dönemi çok kısa süre sürdü. Neticede arı, bal taşıyamadı. 3 gün gibi bir süre içerisinde geçen yıla göre yüzde 50'nin altında bir bal taşındı. Kuraklığın etkisiyle bizde bal verimi yüzde 50'nin altına düştü." dedi.

Selman Aslantürk, kuraklık nedeniyle arıcılara destek verilmesini istediklerini söyledi.