Aşk-ı Memnu dizisinin efsane çiftliği satışa çıktı! Fiyatı ise dudak uçuklattı

Televizyon tarihinin efsane yapımlarından Aşk-ı Memnu, etkileyici oyunculukları ve çarpıcı senaryosunun yanı sıra unutulmaz mekânlarıyla da izleyicilerin hafızasında yer etti. Dizinin en çok hatırlanan çekim noktalarından biri olan Arsen Hanım’a ait Çatalca’daki çiftlik evi, şimdi satışa çıkarıldı.

135 milyon TL fiyatla satılığa çıktı

Dizide Ziyagil ailesinin şehir hayatından uzaklaşıp huzur bulduğu, Bihter ile Behlül’ün yasak aşkının önemli anlarına ev sahipliği yapan çiftlik evi, 135 milyon TL fiyatıyla bir emlak sitesi üzerinden satışa sunuldu.

23 odaya sahip olan yapı, taş mimarisi, geniş arazisi ve doğal dokusuyla hem gayrimenkul meraklılarının hem de nostalji tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Doğal ambiyansıyla dikkat çekiyordu

2008-2010 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayımlanan ve hâlâ tekrar bölümleriyle izlenmeye devam eden Aşk-ı Memnu'da çiftlik, sadece fiziksel bir mekân değil, aynı zamanda karakterlerin ruh halini yansıtan simgesel bir alan olarak öne çıkıyordu. Şömine başı sohbetleri, geniş çayırlarda geçen dramatik sahneler ve doğal ambiyansıyla bu çiftlik, dizinin atmosferini tamamlayan önemli bir unsurdu.

Satışla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

İlan detaylarında iç mimari hakkında bilgi yer almasa da, sosyal medyada paylaşılanlar ve yorumlar, yapının dizideki geçmişi sebebiyle koleksiyonerler ve Aşk-ı Memnu tutkunları için özel bir değer taşıdığını ortaya koyuyor. Satışla ilgili olarak mülk sahibi ya da emlak ofisinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Çatalca’daki bu tarihi yapı, sadece bir gayrimenkul değil, Türk dizi tarihine tanıklık eden önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor.