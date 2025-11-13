İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili Cumhur İttifakı ortakları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u eleştiren Dervişoğlu, “Asgari bir iktidarın idaresinde asgari demokrasiyle, asgari hukukla, asgari liyakatle, asgari güvenlik, asgari eğitim, asgari sağlık, asgari mutluluk, asgari ücretle asgari hayatlar yaşıyoruz. Hayat ne garip. Askeri vesayet bitti, asgari vesayet geldi” dedi.

Süreç ile ilgili hazırlanacak yasal düzenleme ille 9 bin teröristin Türkiye’ye geleceği yönündeki iddiaları da tepki gösteren Dervişoğlu, “Sözüm ona silah bırakan PKK’nın, 1000’i siyasi, 8000 silahlı militanı çıkartılacak bir kanun ile ülkeye gelecek ve hayata karışacak. Haberler yalanlanmadığına göre, meselenin aslı astarı olduğunu kabul ediyoruz” diye konuştu

Dervişoğlu, enflasyon tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, “Merkez Bankası 2026 enflasyonunu yüzde 16 olarak tahmin ediyor da, milletin 12 ay sonraki enflasyon beklentisini yüzde 54 ölçüyor. Fark neredeyse 4 kat. Bir başka gerçek de şu: Enflasyonun en büyük zulmü, temel gıdaya erişimde. Vatandaş aç, üretici sefil” dedi.

“Bu ülke parti kapatma davalarından çok çekti”

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi’nin TBMM’de ki grup toplantısında konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili iddianameyi değerlendiren Davutoğlu, “İddianame açıklandıktan sonra İstanbul Baş Savcılığının Cumhuriyet Halk Partisi’nin kapatılması için Yargıtay Baş Savcılığına bildirimde bulunduğu haberleri ise tam bir facia” yorumunu yaptı. Savcılıktan yapılan açıklamayı hatırlatan Davutoğlu, “Diyor ki; ‘Biz kapama istemedik, Yargıtay Başsavcılığına bildirimde bulunduk’ Sayın Savcı sana kim sözünün arkasında durma dedi? Hem bu bildirimi yapıp hem de ‘kapama istemedik’ diyerek bu milletin aklıyla dalga mı geçiyorsun? Orada durun beyler, bu ülke parti kapatma davalarından çok çekti” diye konuştu.