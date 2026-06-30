Askerlikte yeni dönem: Çifte vatandaşlara muafiyet gündemde

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının uzun süredir gündeme getirdiği askerlik konusunda yeni bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Hazırlıkları sürdürülen düzenlemeyle, çifte vatandaşlık hakkına sahip olup yaşadıkları ülkede zorunlu askerlik görevini yerine getirenlerin, aynı yükümlülüğü Türkiye'de yeniden yerine getirmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Mevcut uygulamada, bazı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar kapsamında askerlik hizmeti Türkiye'de tanınabiliyor. Yeni düzenleme ile bu uygulamanın kapsamının genişletilmesi ve çifte vatandaşların askerlik yükümlülüğüne ilişkin belirsizliklerin giderilmesi amaçlanıyor.

Haber Global'in aktardığına göre hazırlanan pakette, gurbetçilere yönelik bir diğer önemli düzenleme ise emeklilik alanında olacak. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olan vatandaşların, Türkiye'de çalışmaları halinde emekli aylıklarının kesilmesine son verilmesi planlanıyor. Böylece yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanların da Türkiye'deki diğer emeklilerle aynı haklardan yararlanması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik yaptığı açıklamalarda, askerlik hizmetinin karşılıklı tanınmasına yönelik çalışma yürütüleceğini ve gurbetçilerin yaşadığı sorunların çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etmişti. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor.