Aşkın da bir faturası var: Flörtten evliliğe uzanan yolun maliyeti hesaplandı

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İlişki Koçu Yavuz Erdem, flört etmekten evliliğe uzanan süreçte yapılan harcamalar, ilişkilerin ekonomik boyutunu gündeme taşıdı. Ekotürk TV’de yayınında Erdem, artan maliyetlerin ve lüks yaşam beklentilerinin evlilik sürecini zorlaştırabildiğini belirtti.

Programda, İngiltere’de 2 bin evli erkek üzerinde yapıldığı aktarılan bir araştırmanın sonuçları ele alındı. Araştırmada, 13 ilk buluşmanın maliyetinin 100 bin TL, ilişkinin ilk yılındaki harcamaların 300 bin TL, ikinci yılındaki harcamaların ise 250 bin TL olduğu belirtildi. Nişan ve evlilik süreci için öngörülen 350 bin TL’lik harcama da eklendiğinde toplam tutar 1 milyon TL’ye ulaşıyor.

Araştırmada aktarılan rakamları değerlendiren Erdem, ilişkilerin de artık bir maliyeti olduğunu belirterek, “Bir araba parası” dedi. Evlilikten kaçınan erkeklerin bu maliyetleri gördüğünde daha da çekimser davranabildiğine işaret eden Erdem, “Bu hâlâ flörtten ciddi bir ilişkiye geçen süreçteki bir harcamayken” ifadesini kullandı.

Programda Türkiye’deki harcamaların da benzer biçimde arttığına dikkat çekilirken, Erdem, “Bugün bir düğünün maliyeti 3-4 milyon” diye konuştu. Bu tutarın bir ev fiyatıyla karşılaştırılabilecek büyüklükte olduğunu belirten Erdem, ev, beyaz eşya ve düğün masraflarının da flört döneminden sonraki süreçte erkekleri düşündürdüğünü söyledi.

Sosyal medya lüks beklentileri artırıyor

Erdem’e göre sosyal medya, ilişkilerdeki maddi beklentilerin yükselmesinde etkili oluyor. Lüks yaşamın ve gösterişli organizasyonların sürekli sergilenmesinin kişilerin kendi ilişkilerini yetersiz görmesine yol açabildiğini belirten Erdem, “Normal bir ilişkisi olan bir kadın sosyal medyadaki o lüks yaşamı görünce kendi ilişkisinin normal olmadığını düşünüyor” dedi.

Boğaz’da evlilik teklifleri, lüks düğün salonları ve pahalı organizasyonların beklentileri artırdığını ifade eden Erdem, sosyal medyanın ilişkileri yıprattığını savundu.

Harcama sevginin göstergesi olarak görülüyor

İlişkilerde yapılan harcamaların zaman zaman sevginin ölçüsü olarak değerlendirildiğini söyleyen Erdem, “Bana ne kadar harcama yapılırsa o kadar sevgi ölçütü olarak görülüyor maalesef” ifadelerini kullandı.

Erdem, bu yaklaşımı doğru bulmadığını belirterek, ilişkilerin maddi harcamalar üzerinden değerlendirilmesine karşı olduğunu söyledi. Pahalı hediyeler ve gösterişli organizasyonların, sevginin temel ölçütü haline gelmesinin ilişkiler üzerinde baskı yaratabildiğine dikkat çekti.

Ev, araba ve yazlık beklentisi de gündemde

Programda, ilişkilerin erken döneminde maddi güvencelere yönelik beklentiler de ele alındı. Erdem, kendi deneyimlerinden örnek vererek, “Daha ikinci, üçüncü görüşmede bile ev sorulması, araba sorulması, yazlık sorulması” ifadelerini kullandı.

Bu tür soruların karşı tarafta maddiyatın öncelikli olduğu algısını oluşturabildiğini belirten Erdem, ekonomik güvence arayışının erkeklerin kadınlara yönelik önyargılarını da besleyebildiğini söyledi.

Artan maliyetler evlilik kararlarını etkiliyor

Türkiye’de hayat pahalılığının ve lüks tüketim beklentilerinin evlilik sürecini zorlaştırdığına işaret eden Erdem, yüksek düğün masrafları ve evlilik öncesi harcamaların erkeklerin evlilikten uzaklaşmasında etkili olabildiğini ifade etti.

Erdem, ekonomik koşulların kötüleşmesiyle birlikte evlilik hazırlıklarının daha ağır bir yük haline geldiğini belirterek, “Sonraki süreç evdir, beyaz eşyadır, düğündür; çok gözünü korkutuyor ve evlilikten biraz daha her geçen yıl uzaklaşıyor ekonomi kötüleştikçe” diye konuştu.

Programda, cömertlikle savurganlık ve tutumlulukla cimrilik arasındaki sınırın yanı sıra, çiftlerin maddi beklentilerini açıkça konuşmasının önemi de gündeme geldi.