ASKON Başkanı Aydın dış ticaret rakamlarını değerlendirdi

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ağustos ayı dış ticaret rakamlarını değerlendirdi.

Tüm zamanların ağustos ayı rekoru kırılmasının yanı sıra TL ile ihracatta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 99,8'lik artış gösterdiğine dikkati çeken Aydın, 166 ülke ile 9 bin 698 firmanın TL ile ihracat yapmasını memnuniyet verici olarak nitelendirdi.

Küresel anlamda resesyonların ve ekonomik zorlukların yaşandığı ortamda, yaşanan büyük depremlere rağmen 3,8'lik büyüme ve ardından ihracatta tüm zamanların ağustos ayı rekoru kırılmasının büyük başarı olduğunu belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu başarıda ayrı bir parantezi Türk lirası ile yapılan ihracata açmak gerekmektedir. Malum olduğu üzere dövize bağımlılığımızdan kaynaklanan sorunlar nedeniyle dış ticarette Türk lirasının kullanımı ülkemiz ekonomisi açısından her daim önem arz etmiştir. Sermaye hareketlerinin serbestliği kapsamında uluslararası ekonomik ve mali ilişkilerimize hız kazandıracak olan ve doların riskinden kaçınmamızı sağlayarak, dövize olan bağımlılığımızı azaltacak bu adımlar son derece önem taşımaktadır.

Ağustos ayı ihracat rakamlarını incelediğimizde 9 bin 698 firmamız ile 166 farklı ülkede Türk lirası ile ihracatımızı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 99,8 artırmamız büyük bir başarıdır. Türk lirası ile nerede ise yüzde yüze varan bir artışla ihracat yapmamız memnuniyet vericidir. Bu rakamlar yüzümüzü ziyadesi ile güldürmektedir. Dış ticarette ulusal paramızı kullanmamız, sıkıntısını ziyadesi ile yaşadığımız döviz ihtiyacımızı azaltarak kurlarda spekülatif müdahalelerin önlenmesinde önemli bir role sahip olacağı gibi, ayrıca uluslararası ticaretin ulusal paramız ile yapılması ihracatçılarımızın öngörülebilirliklerini sağlayarak, cari açığın artışını da kısmen önleyecektir."