ASKON Başkanı Aydın: İşgücü kaybı yaşanmaması için bazı sektörlere öncelik verilsin

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, merkez üssü Kahramanmaraş depreminin ardından oluşan büyük yıkımın sonucunu özellikle depremden birinci derecede etkilenen üç illerde demografik yapının ve işgücü konusunun ele alınması gereken konuların başında geldiğini belirtti. Depremin GSHY’da kaybının yüzde 0,5 olabileceğinin öngörüldüğünü kaydeden Aydın, “Turizm, lojistik, depolama, fuarcılık, eğitim ve sağlık gibi iş kolları ile öne çıkan bu 10 ilimizde toparlanmaları biraz da zaman alacak gibi görünen, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’a öncelikli destekler ve teşvikler verilerek üst seviyede pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor.” dedi.

Bu kapsamda deremden etkilenen illerden Adıyaman için hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri sektörleri, Kahramanmaraş için tekstil ve hammaddeleri, demir ve demir dışı metaller, Hatay için de çelik, yaş sebze ve meyvelerin ihracatta önemli kalemler olduğunu söyleyen Aydın, devamında şunları kaydetti: “Bölge ekonomisinin dolayısıyla şehrin kalkınmasına yüksek ölçekte katkı sunan sektörlerin başında gelmektedir. Bu nedenle bu sektörlerde çalışan işgücünün sağlam ve doğru teknik ile oluşturulan mekânlarda bir an önce yapılacak iş merkezlerinde istihdam edilmeleri gerekiyor. Elbette barınma için konut önemli olduğu kadar iş gücünün korunması açısından iş merkezlerinin yapılması da son derece önemli. Bu şehirlerimizin tecrübe edindikleri işleri sürdürmek gerekiyor. Bunun için de hem bu sektörlere pozitif ayrımcılık yapılmalı hem de işgücü göçünün yaşanmaması açısından sağlam konutlar kadar sağlam işyerlerinin de bir an önce inşa edilmesi gerekiyor.”