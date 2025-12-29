ASO 1. OSB Başkanı M. Serdar Tütek: ASO OSB genişleme alanına 4 milyar Euro yatırım hesaplıyoruz

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

EKONOMİ’nin sorularını cevaplandıran Tütek, bölgede yaşanan en önemli sorun olan işgücünün, artık kapasite artışı dahil yatırımların ertelenmesine neden olmaya başladığını bildirdi. Eğitimin gelişmede gömleğin ilk düğmesi olduğunu çok iyi bildiklerini söyleyen Tütek, bu nedenle eğitim ve istihdam odaklı projeleri stratejik öncelik olarak gördüklerini bildirdi.

Enerji, hammadde ve finansman maliyetlerindeki artışların, sanayicinin rekabet gücünü zorlayan en önemli unsurlar arasında yer aldığını ifade eden Tütek, artan maliyetlerin üretim planlamasında belirsizlik yarattığını kaydetti. Tütek, finansmana erişim koşullarının ise yatırım iştahını sınırladığını aktardı. Dijital dönüşümün tercih değil zorunluluk olduğunu ifade eden Serdar Tütek, ASO 1.OSB olarak model fabrika, eğitim merkezleri ve danışmanlık faaliyetleriyle sanayicinin dönüşüm ihtiyacını düşük maliyetli ve hızlı gerçekleştirmesine destek olduklarını belirtti.

Mevzuattaki düzenleme bürokrasiyi azalttı

OSB mevzuatında yapılan son düzenlemelerin bürokrasiyi azaltan nitelikte olduğunu dile getiren Tütek, karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının sanayici açısından önemli bir kazanım olduğunu anlattı. 2026 yılına girerken küresel ve ulusal ölçekte temkinli ancak kontrollü iyimserlik içinde olduklarını vurgulayan Tütek, uygulanan politikaların etkilerinin daha net hissedileceği bir döneme girileceğini öngördüklerini bildirdi. Tütek bölgede ihracat odaklı firmaların küresel pazardaki konumlarını güçlendirmesini beklediklerini ifade etti.

ASOSEM’de yılda 1000 kişi istihdam ediliyor

ASO 1’nci OSB’nin kuruluşundan bu yana eğitime özel önem verdiğini hatırlatan Serdar Tütek, ilk fabrikanın temeli ile meslek lisesi inşaatının aynı anda başladığını kaydetti. Tütek, Dijital Fabrika Teknolojileri Meslek Yüksekokulunda dijitalleşen sanayiye yön verecek teknisyenlerin yetişeceğini vurgularken, ASO Sürekli Eğitim Merkezinin (ASOSEM) çalışmalarından bahsetti. Türkiye’de eğitim ve istihdamda olmayan gençlerin dahil edilmesiyle işsizlik oranının yüzde 20’nin üzerine çıktığını vurgulayan Serdar Tütek, verilen çok kaliteli eğitim sayesinde yılda yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağladıklarını söyledi. Tütek, ASOSEM’de 3 bin 500 kişiye de meslek geliştirme eğitim verdiklerini bildirdi ve bir diğer önemli eğitim merkezinin ise model fabrika olduğunu anlattı. Model fabrikada firmaların iş yapma kültürlerini değiştirdiklerini vurgulayan Serdar Tütek, 200’e yakın firmanın öğren-dönüş sürecini tamamladığını belirtti.

Faaliyet dışı kârların faaliyet kârlarının üzerine çıktığını bildiren Serdar Tütek, bunun nedeninin yüksek faizle paranın bankalarda değerlendirilmesi olduğunu vurguladı. Tütek, mevduatta tutulan paranın gerçekte kâr olmadığını, fiktif bir görüntü olduğunu dile getirdi.