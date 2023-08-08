ASO 2. OSB, "Yeşil Bölge" için 46 kriteri tamamladı

HÜSEYİN GÖKÇE

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, AB Yeşil Mutabakatı Eylem Planı çerçevesinde OSB’lere yönelik uygulamaya koyduğu programlar kapsamında Ankara Sanayi Odası 2. OSB Türkiye’nin ilk Yeşil OSB Belgesini almaya hazırlanıyor. Bölge istihdam ettiği 30 yeşil yakalı personel ile de karbon ayak izi ölçümü hizmeti vermeye hazırlanıyor.

ASO Başkanvekili ve ASO 2.OSB Başkanı Mete Çağlayan, 6 ön kriter ve 40 performans kriteri üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını belirtirken, kriterlerin tamamını yerine getirdiklerini bildirdi. Çağlayan, performans kriterlerine yönelik ön değerlendirmeye göre de altın seviye Yeşil OSB yeterliliğini sağladıklarını kaydetti. Temelli Sanayi Havzasında bulunan ASO 2. OSB Türkiye’de faaliyet gösteren 256 OSB içinde, ilk Yeşil OSB belgesi alan bölge olmaya hazırlanıyor. Bölgenin yeşil sertifikasyon çalışmalarıyla ilgili gazetecilerle bir araya gelen ASO 2.OSB Başkanı Mete Çağlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde 2016 yılında başladığı çalışmaları tamamladığını söyledi. Bu kapsamda 28 Temmuz itibarıyla TSE’nin bir rehber yayımladığını belirten Çağlayan, burada 6 ön kriter ile OSB Yönetimi, ekonomik, çevresel ve sosyal performans olmak üzere 4 ana başlık altında 40 performans kriteri bulunduğunu bildirdi. Yapılan ilk değerlendirmeye göre 2. OSB’nin altın seviye Yeşil OSB belgesi yeterliliğini sağladığını ifade eden Mete Çağlayan, belgeyi de yakın zamanda alacaklarına inandıklarını anlattı.

30 yeşil yakalı personelle ‘yeşil’ hizmet veriyor Bölgede 30 Yeşil Yakalı personel istihdam ettikleri bilgisini veren Çağlayan, çevresel analiz ve karbon ayak izi hesaplama, yeşil dönüşüm danışmanlığı gibi alanlarda hizmet verecek bir iktisadi işletmeleri bulunduğunu ifade etti. Bölgedeki katılımcıların tesislerinden kaynaklanan atıksuların tamamının 4900 m3/gün kapasiteli atıksu arıtma tesisinde arıtıldığını dile getiren Mete Çağlayan, Atık Ayrıştırma ve Biyogaz Tesisi projesinin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Dünya Bankası finansmanlı Türkiye OSB projesi kapsamında desteklenmeye uygun bulunduğunu vurguladı.

Çağlayan, bölgeden haftalık 60 ton evsel atık çıktığını da kaydederken, bunun değerlendirilmesine yönelik de çalışmaları olduğunu belirtti.

"TARIM ARAZİLERİ OLUMSUZ ETKİLENMEDİ"

Bölgenin kayalık bir arazide bulunduğunu ve tarım arazilerine yönelik herhangi bir olumsuz etkileri olmadığının altını çizen Çağlayan, bunun dışında bölgeye 500 bin ağaç diktiklerini söyledi. Mete Çağlayan, bölgenin karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik de ayrıca 5 MW büyüklüğünde bir güneş enerjisi santrali yapımının sürdüğünü ifade etti. Çağlayan’ın verdiği bilgilere göre yeşil OSB’ler; atıksuların tamamının arıtılıyor olması, enerji üretim kaynağı olarak kömür kullanılmaması, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında organizasyonel yapılarının bulunması, temel seviyede sıfır atık belgesine sahip olması gibi kriterlere göre değerlendiriliyor.