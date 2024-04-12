ASO Ankara’ya 1,2 milyon metrekarelik teknoloji üssü kuruyor

ANKARA (EKONOMİ)- Ankara Sanayi Odası(ASO) Temelli Sanayi Havzası bölgesinin yakınında 1,2 milyon metrekare alanda Ankara Teknoloji Üssü kuracak. Teknoloji üssünün kuruluş çalışmalarını ASO Teknopark A.Ş yürütecek. ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye’nin en büyük teknoloji üssünün yüksek katma değerli ekonomiye geçişi hızlandıracağını söyledi.

Ankara Teknoloji Üssü’nde Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinin doğrudan üretime yönelik yapılacağının altını çizen Seyit Ardıç, “Türkiye’nin en büyük teknoloji üssü ile ülkemizin yüksek katma değerli bir ekonomiye kavuşması için gerekli dönüşüm hızlanacak.” dedi.

Ankara’nın bölgesel sanayi sıralamasında yüksek ve orta-yüksek teknolojide en çok yatırım yapılan bölge olduğun altını çizen Ardıç, “ Başkent 13 organize sanayi bölgesi, 150 Ar-Ge, 36 Tasarım Merkezi, 13 teknoloji geliştirme bölgesi, nitelikli insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye’nin birçok iline göre daha avantajı konumda.” dedi.

Bu avantajın üretime daha iyi yansıtılabilmesi için bilim ve teknoloji ile sanayi arasındaki ekosistemin çok iyi oluşturulması gerektiğini ifade eden Ardıç, “Biz Ankara Sanayi Odası olarak, Başkentimizin sahip olduğu bu potansiyeli yüksek katma değere dönüştürmek amacıyla Türkiye’nin en büyük teknoloji üssünü kurmak için yola koyulduk.” ifadelerini kullandı.

Ardıç, Türkiye’nin 11 bin 200 dolar olan çalışan başına ihracatının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde 15 bin 300 dolara çıktığını, Güney Kore’nin ise çalışan başına ihracatının 28 bin 600 dolar olduğunu vurgularken, “Bu rakamlar bize teknoloji geliştirme bölgelerinin sanayiyle, yani üretimle iç içe olmasının ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. ASO Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile üniversite iş birliğinin güçleneceği, start-up’ların sanayi işletmeleriyle daha yakın ilişki içinde olacağı bir ekosistem yaratacak. Piyasa odaklı, ihracat potansiyeli yüksek girişimlere yer verilecek. Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile teknoloji tabanlı girişimciliği bir araya getirecek. Ar-Ge, inovasyon süreçleri direkt olarak üretime yönelik yapılacak. Organize Sanayi Bölgeleri ile en üst noktada iş birliği sağlanacak ve ürünlerin ticarileşme süreci hızlanacak. Böylece çalışan başına teknoloji ihracatımızın 15 bin dolar seviyelerinden 30 bin dolarlara ulaşması için zemin oluşturulacak.” diye konuştu.

Savunma sanayii başta olmak üzere ileri teknolojili yüksek katma değer üreten Ankara’nın ekonomik cazibesinin her geçen gün artırdığının altını çizen Seyit Ardıç, “Doğal afet riskinin de düşük olması nedeniyle Ankara yoğun göç alıyor. Son 10 yılda Ankara nüfusu yaklaşık 1 milyon arttı. Bunun yaklaşık 500 bini göçle gerçekleşti ve yapılan araştırmalara göre Ankara’ya göç edenlerin yüzde 35’ini üniversite mezunları oluşturuyor. Yani Ankara’mız en eğitimli göçü alan illerin başında geliyor. Nitelikli insan kaynağımız katlanarak büyüyor. ASO Ankara Teknoloji Üssü’nün oluşturacağı ekosistem, binlerce mühendis ve bilim insanının istihdamına da imkan yaratacak.” şeklinde konuştu.

“TÜBİTAK da destekleyecek”

Ankara Teknoloji Üssü kapsamında ASO Teknopark A.Ş. yönetimi de yeniden yapılandırıldı. Yapılan Genel Kurul’da ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Teknopark A.Ş. Başkanlığına yeniden seçildi. 7 olan Yönetim Kurulu Üyesi sayısı 9’a yükseltildi. ASO Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu’nda Ankara Sanayi Odası’nın yanı sıra ASO 1. OSB, ASO 2. OSB, ODTÜ Teknokent ve TOBB ETÜ’den çok değerli isimlerle hem insana hem de teknolojiye yatırım yapacak çok güçlü bir kadro oluşturulduğunu belirten ASO Başkanı Ardıç, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın hamiliğinde yürüttüğümüz Ankara Teknoloji Üssü çalışmamızı TÜBİTAK da projeleriyle destekleyecek” dedi. Ardıç, Ankara Teknoloji Üssü’nün bu nitelikli yapısıyla uluslararası fonları ve en yenilikçi uluslararası firmaları bölgeye çekerek, kendi kendini finanse edeceğini öngördüklerini belirtti.

“Yüksek katma değerli ekonomiye dönüşümü hızlandıracak”

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine dikkat çeken ASO Başkanı Ardıç, “Ankara Sanayi Odası olarak, ‘Başkentin sanayiinden, sanayi ve teknolojinin başkentine’ vizyonu doğrultusunda ülkemizin bu hedefine ulaşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ASO Ankara Teknoloji Üssü, ülkemizin yüksek katma değerli bir ekonomiye kavuşması için gerekli dönüşümü hızlandıracak” dedi.

Üç OSB’ye çok yakın

Ankara Teknoloji Üssü, kentin hızla geliştiği Eskişehir Yolu üzerinde yer alacak. Temelli Sanayi Havzası olarak da bilinen, ASO 2. OSB, Anadolu OSB ve Başkent OSB’nin yakınında kurulacak ASO Ankara Teknoloji Üssü, sanayi ile üniversite ve teknolojiyi yakınlaştıracak. Ar-Ge ve üretime yönelik imkanların bir arada bulunacağı teknoloji üssünde ürünlerin ticarileşme süreçleri daha hızlı olacak.

Ankara Teknoloji Üssü çalışmaları ASO Teknopark A.Ş. bünyesinde yürütülüyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını ASO Başkanı Seyit Ardıç’ın yaptığı ASO Teknopark A.Ş.’nin ortakları arasında ASO 1. OSB, ASO 2. OSB, ODTÜ ve TOBB ETÜ de bulunuyor. Fizibilite çalışmalarında sona gelinen ASO Ankara Teknoloji Üssü’nün 3 ila 5 yıl sürecek yatırım aşamasının ardından faaliyete geçmesi planlanıyor.