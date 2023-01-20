ASO Başkanı Ardıç, 2. OSB’deki görevini Çağlayan’a devretti

ANKARA (EKONOMİ) - Aralık ayında gerçekleştirilen Ankara Sanayi Odası (ASO) seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilen Seyit Ardıç, 12 yıldır başkanlığını sürdürdüğü ASO 2. OSB’deki yönetim kurulu başkanlığı görevini Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan’a devretti.

Devir teslim töreninde konuşan Mete Çağlayan, Ardıç’ın bölgeye önemli hizmetler verdiğinin altını çizerken, “Gerçekten çok başarılı on iki yıl geçirdik. Bu bayrağı taşımak kolay değil ama inşallah yeni yönetimle yine hep beraber bu işin altından kalkacağız ve örnek bir organize olma noktasında da hızla devam edeceğiz” dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç ise 12 yıl boyunca önemli projeler hayata geçirdiklerini kaydederek, Zor bir zamanda göreve geldik, bütün mesaimizi bölgenin gelişmesi için harcadık, planlarımız doğrultusunda güzel bir Organize Sanayi Bölgesi yarattık” diye konuştu.

Ardıç, artık Ankara’daki 13 OSB’nin tamamının başkanı olacağının altını çizerek, “Hepsine aynı eşit mesafede yatırım odaklı, iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.