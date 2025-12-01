ASO Başkanı Ardıç: 2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları beklentilere paralel

ASO Başkanı Ardıç, 2025 büyüme rakamlarına dair açıklamalar yaptı. Başkan Ardıç, büyüme rakamlarının beklentiler odağında gerçekleştiğini belirtirken, ekonominin yıllık bazda yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşmesi, çeyreklik bazda büyümenin ise yüzde 1.1 seviyesinde gerçekleşmesinin büyüme yolunda olumlu bir olay olduğunu vurguladı.

"Önümüzdeki dönemde sanayimizin ivme kazanacağı yönündeki umutlarımız artırıyor"

Enflasyonun düşüşü ve ekonominin yıllık bazda büyümesinin devam etmesi durumunda sanayi sektörünün ilerleyen süreçlerde etkin rol oynayacağını belirten ASO Başkanı Seyit Ardıç, "2025 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamları beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık bazda ekonomi yüzde 3,7 büyürken, çeyreklik bazda büyümenin yüzde 1,1 seviyesine gerçekleşmesi, daha ılımlı bir büyüme patikasına işaret ediyor. Özel tüketim harcamalarında önceki çeyreğe göre sınırlı yavaşlama eğiliminin devam ettiğini görüyoruz. İç talebin büyümeye katkısı azalırken, net dış talep son 4 çeyrektir büyümeyi sınırlıyor. 3’üncü çeyrekte büyüme daha çok inşaat ve sanayi sektörlerinden gelirken, hizmetler sektörü tarafında gerçekleşen yüzde 4,4’lük artış büyümeye pozitif katkı sağlıyor. Sanayiye ilişkin iki önemli veri olan Gayrisafi Sabit Sermaye Yatırımları yüzde 11,7, makine ve teçhizat yatırımları ise yüzde 11,3 arttı. Çift haneli bu artışlar, sanayide toparlanmanın 'geçici değil, yatırımla desteklenen' bir faza geçtiğini gösteriyor.

"Sanayi sektöründe başlayan toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz"

Önümüzdeki dönemde sanayimizin ivme kazanacağı yönündeki umutlarımız artırıyor. Bu performansta, reel üretim artışının yanı sıra baz etkisinin de kısmi bir katkısı olduğunu unutmamak gerekiyor. Üretim ve ihracat fotoğrafımıza baktığımızda, dezenflayon süreci ve dış pazardaki daralmaya rağmen sanayi sektöründe başlayan toparlanma eğiliminin devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İç talepteki dalgalanmalar KOBİ’lerin rekabet gücünü zayıflatıyor"

Sanayi politikalarının dijitalleşme yolunda desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Ardıç, "Firmaların önemli bir bölümünde hacim kaybı, kapasite kullanımında düşüş ve karlılık baskısı öne çıkıyor. İç talepteki dalgalanmalar, artan maliyetler ve finansmana erişimde yaşanan sıkışıklık, KOBİ’lerin rekabet gücünü zayıflatıyor. Birçok küçük işletme, ayakta kalabilmek için kısa vadeli nakit akışına odaklanıyor; bu da yatırım iştahını ve teknoloji yenileme kapasitesini sınırlıyor. Sonuçta, manşet rakamı güçlü görünen sanayi büyümesi tabana yayılmış bir üretim artışından değil, belirli sektör ve firmaların performansından kaynaklanıyor. Sanayi politikamız KOBİ’leri; dijitalleşme, enerji verimliliği, temiz üretim, kurumsallaşma ve nitelikli insan kaynağına erişim alanlarında hızla desteklemeye odaklanmalıdır.

“Büyümenin tabanına yayılması şart: tüketim ağırlıklı model sürdürülebilir değil”

Böylelikle tedarik zincirlerinde büyük firmalarla KOBİ’leri aynı dönüşüm ajandasında buluşturan programlar, projeler, kümelenme ve ortak Ar-Ge hedefli finansman mekanizmaları büyümenin tabana yayılmasını sağlayacaktır. Aksi halde, sanayideki yüzde 6,5’lik büyüme güçlü bir manşet rakamı görünse de, tabana yayılamayan büyüme anlayışı sürdürülebilir üretimi kırılgan hale getirecektir. Büyümenin düzeyi kadar, hangi bileşenlerden oluştuğu da önemlidir. Net dış talebin katkı vermediği tüketim ağırlıklı bir büyüme kompozisyonu, sanayimizin rekabet gücünü ve dış dengemizi uzun vadede desteklemez. Yatırımı, verimliliği, ihracatı ve katma değeri önceleyen bir büyüme modelini inşa etmemiz gerekiyor" cümlelerine yer verdi.