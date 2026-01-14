ASO Başkanı Seyit Ardıç: Elektronik sanayi dijital dönüşümün taşıyıcı kolanlarından birisi

ANKARA(EKONOMİ)

Ardıç, ASO Elektronik Sanayi Meslek Komitesi tarafından düzenlenen 2025 Yılı Elektronik Sektörü Ödül Töreninde konuştu. Küresel ekonomide ciddi dönüşüm yaşandığının altını çizen Seyit Ardıç, ülkelerin artık; çip tasarımı, elektronik bileşenler, yazılım ve veri güvenliği gibi kritik teknolojilerde yarıştığını anlattı.

Elektronik sanayinin Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkente yapma hedefinde kilit rol oynadığına dikkat çeken Seyit Ardıç, “Yüksek katma değer üreten, teknoloji geliştiren ve küresel rekabette söz sahibi olan elektronik sanayimiz, bu hedefimizin en stratejik güçlerinden biridir” diye konuştu.

Sektörün sadece sanayinin değil dijital dönüşümün taşıyıcı kolonlarından birisi olduğunu vurgulayan Ardıç,

“Uzmanlaşmış insan kaynağı, hızla gelişen tedarik ekosistemi ve derinleşen üretim altyapısı sayesinde elektronik sektörü; reel ekonominin verimlilik artışına doğrudan katkı sunan, stratejik öneme sahip temel bileşenlerinden biridir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’nın ihracat verileriyle ilgili bilgi veren Seyit Ardıç, ihracatın 2025’te yüzde 24.1 artarak 17.5 milyar dolara ulaştığını, bunun da İstanbul’un ardından en çok ihracat yapan ikinci il konumuna yükselme potansiyelini gösterdiğini kaydetti. Elektrik ve elektronik sektörü ihracatının ise yüzde 37.2 artarak 1.5 milyar doların üzerine çıktığına değinen Ardıç, bu başarının arkasında Ar-Ge ve tasarım gücünün geldiğini aktardı.

“Elektronik bağımsızlık olmadan teknolojik bağımsızlık mümkün değil”

ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel, sektörün ise sektörün sadece üretim alanı değil, savunma sanayi dahil bir çok stratejik sektörün temeli olduğunu kaydetti.

Yaşanan son gelişmelerin elektronik bağımsızlık olmadan teknolojik bağımsızlığa ulaşmanın mümkün olmadığını gösterdiğini ifade eden Güzel,

“Özellikle yarı iletkenler, güç elektroniği ve ileri sensör teknolojileri, ülkelerin ekonomik ve stratejik bağımsızlığını belirleyen kritik alanlar hâline gelmiştir. Pandemi sonrası yaşanan tedarik zinciri krizleri, yerli ve bölgesel üretimin ne kadar hayati olduğunu hepimize net biçimde göstermiştir” değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından ASO Elektronik Sektörü Ödülleri sahiplerini buldu. Yılın İş İnsanı Ödülü’nü alan Onur Yüksek Teknoloji Firması’nın sahibi Noyan Dede’ye ödülünü ASO Başkanı Seyit Ardıç, ASO Meclis Üyesi ve Elektronik Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Müge Güzin Güzel ile ASO Meclis Üyesi Sermet Kasımoğlu verdi. Üstün Hizmet Ödülü’nü Emge Elektro Mekanik Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, Girişimci Ödülü’nü ise Toprak Mekatronik’in sahibi Mehmet Arslanyüreği aldı.