ASO Başkanı Ardıç, Ankara'nın 3 vizyon projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu



ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Borsası Başkanı Faik Yavuz ve Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan’dan oluşan Ankara heyetini kabulünde, Başkent sanayisinin üretim, yatırım, teknoloji ve ihracat kapasitesini güçlendirecek projeler ile sanayicilerin sorun ve beklentilerini gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun mesaisi içerisinde gerçekleştirdiği kabulden büyük onur duyduklarını belirten ASO Başkanı Ardıç, "Cumhurbaşkanımızın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizin üretimine, istihdamına, teknoloji kapasitesine ve ihracatına en yüksek katkıyı sunmak amacıyla yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Ankara sanayisinin ülkemizin kalkınmasındaki rolünü daha da güçlendirecek projelerimizi ve sanayicilerimizin beklentilerini Zatıâlilerine arz ettik" dedi.

ASO’nun üç vizyon projesi

Kabulde ASO Teknoloji Üssü, ASO Serbest Bölgesi ve Türkiye’nin ilk Sıfır Atık OSB’sine ilişkin bilgi veren Başkan Ardıç, projelerin Ankara’yı yüksek teknolojili üretimin, nitelikli istihdamın ve katma değerli ihracatın merkezi hâline getireceğini vurguladı. Temelli Sanayi Havzası’nda konuşlanacak ASO Teknoloji Üssü’nde yüksek teknolojili üretim, Ar-Ge ve girişimciliği aynı ekosistemde buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Ardıç, projenin tamamlanmasıyla 800’ü aşkın firmanın faaliyet göstereceğini, 18 bin kişilik nitelikli istihdam ve yıllık 1,5 milyar dolarlık ihracat kapasitesi oluşacağını ifade etti.

ASO Serbest Bölgesi’nin ise 200’ün üzerinde yerli ve yabancı firmaya ev sahipliği yapmasını, 40 bin kişiye istihdam sağlamasını ve yıllık yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat kapasitesine ulaşmasını öngördüklerini kaydeden Ardıç, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli izin, planlama ve kurumlar arası eşgüdüm süreçlerinin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde dünyaya örnek olan Sıfır Atık Hareketi’ni sanayinin merkezine taşımak üzere Türkiye’nin ilk Sıfır Atık OSB’sini kurmak için harekete geçtiklerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda planlanan projeyle bir fabrikanın firesinin, atık ısısının ve suyunun başka bir fabrikanın üretim girdisine dönüşeceğini belirten Ardıç, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz esasına dayalı yeni bir sanayi modeli oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Ardıç, "Ülkemizin yatırım, teknoloji, ihracat ve yeşil dönüşüm hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak bu üç projemizi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek himayelerine arz ettik. Yüksek himayeleri, ilgili kurumlar arasındaki eşgüdümün güçlendirilmesi, süreçlerin hızlanması ve projelerin tamamlanması açısından büyük önem taşıyor. Bu destek, Ankaralı sanayicilerimize de büyük bir moral ve güven verecektir" diye konuştu.

"Sağlık endüstrileri başkanlığı kurulmalı"

Kabulde sağlık teknolojileri sanayiine ilişkin önerilerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunan Başkan Ardıç, bu alanın ülkenin bağımsızlığı ve güvenliği açısından en az savunma sanayii kadar stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Tıp, eczacılık ve tıbbi cihaz sektörlerindeki dış ticaret açığının 4,3 milyar dolara ulaştığını belirten Ardıç, kritik sağlık teknolojilerinde dışa bağımlılığın azaltılması gerektiğini söyledi.

Savunma sanayiinde edinilen deneyimin sağlık teknolojilerine aktarılmasını öneren Ardıç, "Üretim ve tedarik güvenliğimizi güçlendirmek amacıyla doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Sağlık Endüstrileri Başkanlığı kurulması gerektiği düşüncemizi Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik" ifadelerini kullandı.

Sanayicilerin beklenti ve önerilerini aktardı

Sanayicilerin üretme, yatırım yapma ve istihdam sağlama iradesini koruduğunu belirten Ardıç; yüksek finansman maliyetleri, krediye erişimde yaşanan güçlükler, kurun baskısı ve ihracat pazarlarındaki daralmanın firmaları zorladığını söyledi. ASO üyesi ihracatçıların sayısının 2024 yılında 3 bin 25 iken 2025 yılında 2 bin 494’e gerilediğine dikkat çeken Başkan Ardıç, bir yıl içerisinde 531 firmanın ihracat gerçekleştiremediğini, bunların 101’inin önceki dört yıl boyunca kesintisiz ihracat yapan firmalar olduğunu bildirdi.

Firmaların mali görünümüne ilişkin verileri de paylaşan Ardıç, 2025 yılında 3 bin 179 ASO üyesi firmanın zarar açıkladığını belirtti. Zarar açıklayan firma sayısının son iki yılda arttığına kaydeden Ardıç, bu eğilimin yatırım, üretim ve istihdam kapasitesini zayıflatarak sanayisizleşme riskini artırabileceği uyarısında bulundu. Ardıç, "Bu gelişmelerin kalıcı bir kapasite kaybına dönüşmemesi için sanayicilerimizin uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana erişimini kolaylaştıracak, ve dış pazarlardaki rekabet gücümüzü koruyacak tedbirlerin güçlendirilmesini Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek takdirlerine arz ettik" dedi.

ASO Başkanı Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yönlendirici politikaları ve kararlı desteğiyle sanayicilerin yaşadığı zorlukların aşılacağına inandığını belirterek, "Üretim ve ihracatımızın yeniden güç kazanması, ekonomimizin dayanıklılığını artıracak ve devletimizi daha da güçlü kılacaktır. Ankara Sanayi Odası olarak ülkemizin hedefleri doğrultusunda daha fazla üretmek, yatırım yapmak, istihdam sağlamak ve ihracatımızı büyütmek için var gücümüzle çalışacağız. Yüksek kabulleri, yakın ilgileri ve kıymetli değerlendirmeleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza en derin saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" ifadelerini kullandı.