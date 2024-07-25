ASO Başkanı Ardıç: Bankaların kredi imkanları daralırsa reel sektör de daralır

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bankaların kredilerde daha destekleyici rol üstlenmesini isterken, kredilerin takibe düşmesini bekleyip yapılandırma önermek yerine, takip öncesi makul koşullarda yapılandırılmasını önerdi. Ardıç, kendilerinin fedakarlığa hazır olduklarını belirtirken, ekonominin diğer aktörlerinin de fedakarlık yapması gerektiğini söyledi.

"Bankalar kredi kanallarını etkin şekilde çalıştırmıyor"

Ankara’da faaliyet gösteren kamu ve özel bankaların bölge müdürleriyle istişare toplantısında bir araya gelen Seyit Ardıç, bankaların kredi kanallarını etkin şekilde çalıştırmadığını bildirdi. Ekonomi politikalarının başarıya ulaşması için tüm aktörlere fedakarlık düştüğünü kaydeden Ardıç,

“ Her hava koşulunda birlikte olmalıyız. Piyasanın zor günler geçirdiği dönemlerde de kredi işlemlerinde daha duyarlı ve destekleyici bir rol üstlenmenizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bankaların kredi imkanları daraldıkça reel sektör de daralır"

Yapısal reformlarla desteklenmesi beklenen sıkılaştırılmış politikaların, ekonomi için kritik bir dönemeç olduğuna işaret eden Ardıç, bunun bir yansıması olarak krediye ulaşım maliyetlerinin arttığını belirtti.

Kredi imkanları daraldıkça reel sektör faaliyetlerinin de o kadar daralacağını söyleyen Seyit Ardıç, “Artan girdi maliyetlerinden kaynaklı işletme sermayesi yanında rekabetçiliğimizi yükseltecek yatırımlar için de sermaye ihtiyacı; sanayicilerimizin bankalarla yakın ve karşılıklı ilişki gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sanayicilerimizin üretim maliyetleri, hammadde ve enerji fiyatlarına gelen zamlarla oldukça yükselmiştir. Buna yüzde 50-60 oranında finansman maliyeti de eklenip, bu maliyetleri tüketiciye yansıtamadığımız durumda, biz üreticiler maalesef varlığımızı devam ettiremeyecek seviyeye gelebiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

"Yapılandırma için takibe düşmesini beklenemeyin”

Zor durumda olan sanayicilerin kredilerinin makul fiyatlarla yeniden yapılandırılması gerektiğini vurgulayan Ardıç, “Ödeme zorluğuna düşen müşterilerin takibe düşmesini bekleyip daha sonra kredi yapılandırmasını teklif etmek yerine, takibe düşmeden önce makul bir fiyatlandırma ile yapılandırılmaya gidilmesi daha yerinde olacaktır” diye konuştu.

Yeniden değerleme oranının enflasyon karşısındaki kayıpları karşılamayacağını ve aktiflerin değersizleştiğini belirten Ardıç, bunların piyasa rayiçlerine getirilmesi gerektiğini bildirdi. Özel bankaların da faiz oranlarını kamu bankaları seviyesine çekmesi gerektiğini söyleyen Ardıç,

“Bankaların kredi kullandırmalarında sigorta ve masraf paketi satışını zorunlu tutması önemli bir sorun. Bankaların faiz dışı geliri artırıcı yönde yaptığı ve kendilerine bağlı bulunan grup firmaları üzerinde yapılan bu tarz satışlar kaldırılmalı” dedi.

İhraç taahhütlü kredilerde mevcut 12 aylık sürenin de uzatılmasını öneren Seyit Ardıç, “Her yıl tekrarlanan “Limit Çalışması” adı altında ekspertiz ücreti ve kredi tahsis ücreti alınmaya devam ediyor. İpotek verilmesine rağmen bu uygulamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Limit tahsislerinde 10 binde 25 oranında alınan ücret konusunda da düzenleme yapılmalı” şeklinde konuştu.

ASO’da yapılan istişare toplantısına, kamu ve özel 11 bankanın 20’ye yakın bölge müdürünün yanı sıra ASO Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat ile ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer ve Ekonomi Müşaviri Prof. Dr. Murat Çetinkaya da katıldı.