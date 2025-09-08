ASO Başkanı Ardıç: Bilim ve teknolojiyi üreten bir ülke olmalıyız

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, ASO Teknik Koleji’nin 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı açılış törenine katıldı. Ankara Sanayi Odası tarafından ASO 1’inci OSB’de kurulan ASO Teknik Koleji 2025-2026 eğitim ve öğretim yılına düzenlenen törenle başladı. ASO 1’inci OSB Konferans Salonu’nda düzenlenen törene; ASO Başkanı Seyit Ardıç, Sincan Kaymakamı Levent Kılıç, Sincan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alican Kılıç, ASO 1’inci OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO 1’inci OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO Eğitim Kurulu Üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı.

"Bilim ve teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor"

Başkan Ardıç, teknolojinin dünyadaki hızlı değişimine dikkat çekerek, "Bilim ve teknoloji öyle baş döndürücü bir hızla gelişiyor ki, ne birey, ne toplum, ne de ülke olarak bu hızın gerisinde kalma lüksümüz yok. Bugün artık bilimi ve teknolojiyi yalnızca ithal eden değil, bizzat üreten bir ülke olmak zorundayız. Çünkü teknolojiyi üretemeyen toplumların rekabet şansı sınırlıdır, bağımsızlıkları da tehlike altındadır. Bu nedenle hedefimiz, teknoloji transfer eden değil; teknoloji ihraç eden bir ülke olmaktır. Bunun yolu ise güçlü bir eğitimden geçmektedir" diye konuştu.

"Atatürk, milletimizin fikri terbiyesinde rehberimiz ilim ve teknik olacaktır"

Mustafa Kemal Atatürk’ün rehberliğinde bilim ve teknolojiyle birlikte geleceği inşa etmek için çabalayacaklarını belirten Ardıç, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin siyasi ve toplumsal hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde rehberimiz olacaktır. Böyle bir lidere sahip olmanın verdiği gururla bize düşen görev, onun bu vizyonunu hayata geçirmek; bilim ve teknikle yol almak, geleceğimizi bu temeller üzerine inşa etmektir" şeklinde konuştu.

"Dünyayı artık teknik insanlar ve mühendisler şekillendiriyor"

Konuşmasının sonunda, geleceğe ilerleme yolunun üretim ve istihdamdan geçtiğini vurgulayan Ardıç, "Unutmayın, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenin yolu üretmekten geçer. Artık dünyayı teknik insanlar ve mühendisler şekillendiriyor. Bilime inanarak atacağınız her adım, hem kişisel mutluluğunuza hem de ülkemizin başarısına katkı sağlayacaktır. ASO Teknik Koleji’nde aldığınız eğitimle, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğunu hızlandıracağınıza inancım tamdır" ifadelerini kullandı.