ASO Başkanı Ardıç: Direkt uluslararası uçuş sayısı artırılmalı

Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) temmuz ayı meclis toplantısı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla yapıldı.

Toplantı açılışında Ardıç, inovasyon ve teknolojinin ekonomiler için en önemli güç ve zenginlik kaynağı olduğunu, çığır açan teknolojilerde ABD'nin gerisinde olan Avrupa'nın, üstünlüğü yeşil dönüşümle sağlamayı hedeflediğini anlattı.

Karbon emisyonunu azaltma stratejilerinin birinci derecede önemli hale geldiğini belirten Ardıç, "Avrupa ülkeleri bu dönüşümde bayrağı en önde taşıyarak gücünü artırmayı amaçlıyor." dedi.

Ardıç, çağın en önemli sorununun küresel iklim değişikliği olduğunu, bunun yakın gelecekte ülkeler arası ilişkileri yeniden biçimlendirecek önemli olgular arasında yer aldığını söyledi.

Dünyada tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi ve bölgeselleştirilmesi arayışlarının Türkiye adına çok büyük bir fırsat olduğuna işaret eden Ardıç, şöyle devam etti:

"Türkiye jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla Avrupa'nın ve Asya'nın lojistik üssü haline gelebilecek, eşsiz bir potansiyele sahip. Uluslararası taşımacılıkla beraber, yurt içi ulaştırma ve taşımacılığı da geliştirmeliyiz. Şehirlerimizin merkezleri ile üretim alanlarını bağlamalıyız. Anadolu sanayisini limanlara, dış pazarlara bağlayacak ulaştırma ve altyapı yatırımlarını hızlandırmalıyız. Karbon nötr olma hedefine ulaşmak için enerji dönüşümünü hızlandırmamız gerekiyor. Devletimizin, milletimizin, iş dünyamızın topyekun bir çaba içinde olması önemlidir. Uzun vadeli ve sağlam arz güvenliği stratejilerine ihtiyacımız olacak."

Ardıç, sanayi, hizmetler ve insan sermayesinde dönüşüme hazır olabilmek için Türkiye'nin kaynak tahsisini bu doğrultuda gerçekleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Yatırım teşviklerinin, ihracat ve vergi desteklerinin bu noktada çok önemli enstrümanlar olduğunu belirten Ardıç, yatırım teşviklerinin her bir kaleminin etki analizleri yapılarak gerekirse yeni baştan tasarlanması gerektiğini vurguladı.

Seyit Ardıç, Ankara sanayisinin gelişmesi için önemli gördükleri konulara da değinerek, başkentin, savunma, makine, medikal, ulaştırma, elektrik ve madencilik sanayi ile müteahhitlik gibi güçlü sektörleriyle ön plana çıktığını dile getirdi.

Kente direkt uluslararası uçuş sayısının artırılması gerektiğini kaydeden Ardıç, havalimanına metro projesinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Ardıç, başkentte sanayi bölgeleri ile konut alanlarının entegre edilmesinin önemine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Ankara sosyo-gelişmişlik endeksi bakımından 1. teşvik bölgesinde ancak limanlara uzaklığı nedeniyle lojistik dezavantajının ortadan kaldırılması için yüksek teşvik bölgesine kaydırılması gerekiyor. Başkentimizi limanlara bağlayacak demiryolu ağının kurulması ve geliştirilmesi büyük önem arz ediyor. Ankara fuar alanının ivedi olarak tamamlanması talebimiz var. EXPO 2024 veya 2025'in Ankara’da düzenlenmesi de Başkentimizin tanıtımı ve iş dünyasının pazarlama faaliyetleri açısından oldukça faydalı olacaktır."

"Geliştirdiğimiz teknolojileri Ankara'dan dünyaya ihraç edeceğiz"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ankara Sanayi Odası'nın (ASO) temmuz ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara'nın savunma, sağlık teknolojilerinde, iş ve inşaat makinelerinden yüksek nitelikli üretime kadar her alanda adından söz ettiren bir konuma geldiğini belirtti.

Burada ASO'nun emeğinin çok büyük olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, ASO katkılarıyla ortaya çıkan 140 AR-GE, 37 tasarım merkezi, 11 Teknopark, 13 OSB'nin Türkiye'nin gurur kaynağı haline geldiğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, ASO'nun mesleki eğitimde Türkiye'de rol model olacak çalışmalara imza attığına işaret ederek, söz konusu okulların elde ettiği başarıların da kendilerini gururlandırdığını söyledi.

Togg gibi yapılan iyi işlerin sahibinin sanayiciler olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Biz sadece otomobil üretmedik. Akıllı, otonom teknolojilerle dönüşen yeni mobilite ekosistemine de öncülük ediyoruz. TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'ni önümüzdeki dönemde 600-700 mühendisin çalıştığı en büyük teknoloji ve mühendislik şirketi haline getirmeye çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz teknolojileri Ankara'dan dünyaya ihraç edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Hisarcıklıoğlu, Togg'un ihracatının da yapılacağını, 2024 yıl sonunda ilk çıkacakları pazarın Avrupa olacağını ve sonra dünyaya açılacaklarını söyledi.

İlerleyen dönemde kredi miktarında daralma olabileceğini öngördüklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, bu dönemde reel sektör ile kamu arasında daha fazla diyaloğa ihtiyaç olacağını vurguladı.

Sanayicilerin "vize" sorununun çözülmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, Ankara'dan Avrupa'ya direkt uçuşların sayısının da artırılmasını istedi.