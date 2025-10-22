ASO Başkanı Ardıç: Döviz dönüşüm desteğinde oran yüzde 5’e yükseltilerek süre uzatılmalı

Mehmet KAYA

ANKARA

Konuşmasına Cumhuriyetin 102’nci yılını kutlayarak başlayan Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Cumhuriyetin sunduğu değerler ışığında üretmeye ve kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Gazze’de sağlanan ateşkesin yüreklere bir nebze de olsa su serptiğini belirten Ardıç, artan belirsizliklerin küresel büyümeyi küçük bir patikaya hapsettiğini bildirdi.

Küresel ekonomideki yeni dengenin gelişmiş ülkeleri de politika uyumuna zorladığını belirten Ardıç, “Artık hiçbir ülke, tek başına aldığı kararlarla sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerleyemiyor” dedi. Artık tüm ülkeleri etkisi altına alacak küresel yavaşlama sürecinin başladığını bildiren Seyit Ardıç, hem ülkelerin hem de şirketlerin gelecek projeksiyonlarını yeniden tasarlamak zorunda olduğunu belirtti.

Küresel enflasyon dinamiklerinin hedef aralıkların üzerinde seyrettiğini kaydeden Ardıç, özellikle emtia fiyatlarındaki oynaklığın, enerji ve gıda maliyetleri üzerinden üretim maliyetlerini yukarı yönlü baskıladığını aktardı.

Türkiye’de yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 30’un üzerinde seyrettiğine vurgu yapan Ardıç, son iki aydaki cari fazlaya dikkat çekti. Bu gelişmenin sanayi üretimindeki daralmanın enerji talebini de azaltmasının büyük payı olduğunu söyleyen Ardıç, “Dış açıklarımız üretimimiz arttığında yükseliyor, üretimimiz zayıfladığında ise düşüyor. Aslında bu olgu, ülkemizde üretimin ve ihracatın temel sorunudur” değerlendirmesinde bulundu.

Bu döngüden kurtulmak için yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim modeline geçilmesi gerektiğine işaret eden Ardıç, “Aksi halde, yüksek dış kaynak girişine bağımlı bir ekonomi olarak potansiyelimizi gerçekleştiremeyiz ve sürdürülebilir büyüme patikasında istenildiği gibi yol alamayız” dedi.

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranının AB ortalamasının 3 katı seviyesinde olmasının işgücü piyasasında yapısal sorunlara işaret ettiğini söyleyen Ardıç, özellikle emek yoğun sektörlerdeki istihdam kayıplarının dikkat çektiğini bildirdi.

Artan maliyetler, yüksek faiz, zayıf iç talep ve ihracattaki rekabet kaybının KOBİ’leri ciddi biçimde zorladığını belirten Seyit Ardıç, ihracatçılara yüzde 3 olarak uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılması ve oranın da yüzde 5’e yükseltilmesini önerdi.

“Düzgün çalışan mükellefi cezalandıran yapıya dönüşme riski var”

Maliye’nin 1 Ekim’de başladığı Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) sistemi ile vergi kayıp kaçağını önlemede önemli adım olarak gördüğüne dikkat çeken Ardıç, bu mücadeleyi desteklemekle birlikte sahadan aldıkları geri bildirimlerin önemli endişeleri beraberinde getirdiğini anlattı.

Sistemin mevcut haliyle düzgün çalışan mükellefi de cezalandıran yapıya dönüşme riski taşıdığını bildiren Ardıç, e fatura sistemine girildiğinde karşı firmanın şüpheli bir durumu varsa otomatik bir uyarı çıkması gerektiğini vurguladı.

Burada kredi notu gibi vergi uyumuna göre vergisel güvenilirlik skoru uygulanabileceğini belirten Ardıç, “Kontrol edilemeyen bir sorumluluğun bize yüklenmemesi gerekiyor” dedi.

Ardıç, stok yapısı netleşmeden bu kadar kapsamlı denetim sisteminin devreye alınmasının iyi niyetli firmaları cezai yaptırımla karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.

“Bazı TSE standartları uluslararası standartlarla uyumlu değil”

Bazı ürünlerde TSE standartlarının uluslararası standartlara uyumlu olmaması sebebiyle aynı ürün için birden fazla belgelendirme sürecine girilebildiğini bildiren Ardıç, teknik komitelere de sanayicilerin daha aktif katılımının hızlanmasının önemli olduğunu anlattı.

Sağlık alanında MDR belgesini kabul eden ilk ülkelerden birisi olunmasına rağmen firmaların yabancı kuruluşlara yönelmek zorunda kaldığını ifade eden Ardıç, TSE’nin teknolojisi ekşiyen cihazlarının da yenilenmesini istedi.

TSE’nin hizmet bedellerinin yüksekliğinden de şikayetçi olan Ardıç, sanayi ile el ele ortak akılla çalışan bir TSE yapısının Türkiye’nin ihracat gücünü, teknoloji kabiliyetini ve küresel güvenilirliğini çok daha ileriye taşıyacağını kaydetti.

Seyit Ardıç, ASO’nun 62’nci kuruluş yıldönümünde ihracatın da yer aldığı 5 temel kategoride 20 firmaya ödül verileceğini belirtirken, üyeleri 30 Ekim’e kadar başvuruda bulunmaya çağırdı.