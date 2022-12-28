ASO Başkanı Ardıç: Enflasyon bilançoları bozuyor

ANKARA-EKONOMİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) Meclisi seçimin ardından yapılan ilk toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ağırladı. Toplantıda ayrıca ASO ve ASO’ya bağlı OSB’lerin 2023 yılı bütçeleri onaylandı.

Açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, KKTC’nin haklı davasının yanında olduklarını belirterek, eşitliği sağlayacak çözüm önerilerini desteklediklerini bildirdi. Ardıç, KKTC’nin ekonomik olarak güçlenmesi ve artan bir potansiyele sahip olmasından mutluluk duyduklarını kaydetti. ASO’nun, KKTC’de yaptığı eğitim ve işbirliği faaliyetlerinden de bahseden Ardıç, önümüzdeki dönemde işbirliğinin artacağını bildirdi.

Genel ekonomik değerlendirmesinde ise küresel risk algısının yüksek olduğu bir yılın geride bırakıldığını vurgulayan Seyit Ardıç, enflasyonu kontrol etmeye çalışan merkez bankalarının uyguladığı para politikasının küresel durgunluk kaygılarını artırdığını belirtti.

Türkiye’nin 2022’nin şoklarını üzerinden atıp üretim, yatırım, tedarik sistemine hızlı şekilde adapte olması gerektiğini ifade eden Ardıç, küresel olumsuzlukların Türkiye ekonomisinin de 2023’e zorlu koşullarda adım atacağını gösterdiğini söyledi.

Öncelikli sorun enflasyon

Sanayicilerin yapısal problemler sebebiyle üretim kapasitesini artırmada çekingen kaldığına dikkat çeken Seyit Ardıç, Euro bölgesindeki durgunluk beklentileriyle ihracatçıların yılın ilk 6 ayında sıkıntı yaşamasının muhtemel olduğunu vurguladı.

Ekonominin can damarının sanayi üretimi olduğunu dile getiren Ardıç, “Reel yatırımları spekülatif yatırımlara tercih eden, milyonlarca aileye istihdam sağlayan bu kesimin mevcut acil ihtiyaçları; finansmana erişim, makroekonomik istikrarın sağlanması ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir” değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, enflasyona ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu: “Ekonomimizde en öncelikli sorun enflasyondur. Yüksek enflasyon, üretici firmalar açısından kur kaynaklı bilanço bozulmaları ve finansmana erişimin azalması anlamına gelmektedir. Süreç uzadıkça, enflasyonun maliyeti ağırlaşacak ve enflasyonu düşürmek için uygulanacak politikalar, ekonomik yavaşlamaya neden olacaktır.”

Tatar: Türkiye’nin güvenliği için anahtar ülkeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı olan KKTC’nin, Türkiye’nin güvenliği için de anahtar ülke konumunda olduğunu söyledi. Kıbrıs’ı bir bütün olarak AB’ye alıp Türkiye’nin dışlanmasını öngören politikaya karşı olduklarının altını çizen Tatar, “KKTC ayrı bir devlettir, bunun dönüşü yoktur” diye konuştu. Temeli 1963 yılında atılan KKTC’nin, ASO ile aynı yaşta olduğunu dile getiren Tatar, gelinen noktada egemen eşitlik temelinde 2 devletin olduğu bir siyaset izlediklerini kaydetti.

Tatar, ekonomik güçlüklerle uğraşan KKTC’de bugün 144 ülkeden öğrencilerin eğitim gördüğünü, 100’den fazla ülkeden ise turistleri ağırladıklarını belirtti.