ASO Başkanı Ardıç: Erken faiz indirimi, ödenen bedellerin boşa gideceği anlamına gelir

Kamu desteğinin sınırlı kaldığı enflasyonla mücadelede ekonominin daha fazla tahrip olacağının altını çizen Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç, ekonominin yavaşlamasının her zaman enflasyonun düşeceği anlamına gelmediğini belirtti.

Birçok ülkede enflasyonist baskıların beklenenden daha hızlı azalmasıyla küresel risklerin azalsa da devam ettiğini belirten Seyit Ardıç, Çin’deki deflasyonist endişelerle büyüme beklentilerinin azaldığını bildirdi.

“Umarım hem yüksek enflasyon hem stagflasyon riski yaşamayız”

En önemli gündem maddesi olan enflasyonun arzu edilen hızla düşmediğini kaydeden Ardıç, “Büyüme rakamları enflasyonda düşüşün devam edeceği sinyalini veriyor. Ancak ekonominin yavaşlaması her zaman enflasyonun düşeceği anlamına gelmediği gibi stagflasyon riski de söz konusu” dedi.

Baz etkisi ortadan kalktıktan sonra sürecin nasıl seyir izleyeceğinin daha önemli olduğunu ifade eden Seyit Ardıç, “Umarım hem yüksek enflasyon hem de düşük büyüme, yani stagflasyon riskiyle karşı karşıya kalmayız” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele için sanayicilerin uzun süredir yüksek faiz ortamında büyük fedakarlıkta bulunduğunu dile getiren Ardıç, “Şunu da biliyoruz ki erken bir faiz indirimi, bugüne kadar ödediğimiz bedellerin boşa gitmesi anlamına gelecektir. Bu konuda tek karar verici mercii olan Merkez Bankamızın alacağı kararlara güvenimizin tam olduğunu vurgulamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Enflasyon fırsatçılarına gün doğuyor”

Para politikasının tek başına enflasyon direncini kırmaya yetmeyeceğinin altını çizen Ardıç, gelirler politikasının güçlü desteğine ihtiyaç olduğunu, kamunun tasarruf etmesi gerektiğini aktardı.

Kamu desteğinin sınırlı kaldığı bir enflasyonla mücadele politikasının, faizlerin uzun süre yüksek kalmasına ve ekonominin daha fazla tahribata uğramasına neden olacağına değinen Ardıç, tasarruf genelgesinin sonuçlarının da kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Beklenti anketlerine göre enflasyon beklentileri arasında büyük fark bulunduğunu hatırlatan Ardıç, farklılaşmanın fiyatlama davranışlarını bozarken, enflasyon fırsatçılarına gün doğduğunu anlattı.

“KOBİ’ler için özel kredi mekanizmaları devreye alınmalı”

Yüksek faiz nedeniyle finansmana ulaşımda güçlük yaşayan KOBİ’ler için özel kredi destek mekanizmalarının acilen devreye alınmasını isteyen Seyit Ardıç, imalat sanayindeki daralmanın Türkiye’nin sanayisizleşme eğiliminde olrduğuna işaret ettiğini belirtti.

Ardıç, “Sanayisizleşme; ekonominin büyüme potansiyeli, istihdamın artırılması ve kaynakların etkin kullanımı hedeflerine ket vurduğu zaman, ekonomi açısından patolojik bir durum ortaya çıkmaktadır” ifadelerini kullandı.

“Düzensiz göç demografik yapıyı bozuyor”

Türkiye’nin uzun süredir düzensiz göç dalgasıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Seyit Ardıç, “Niteliksiz ve düzensiz göç özellikle sanayi sektöründe personel ihtiyacını karşılamadığı gibi altyapı, istihdam, sosyal güvenlik gibi birçok soruna neden oluyor. En önemlisi de demografik yapımızı bozuyor” dedi.