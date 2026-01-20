ASO Başkanı Ardıç: Gelecek, teknolojiyi kullananların değil üretip ihraç edenlerin olacak

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, teknoloji odaklı girişimciler için bir kuluçka merkezi olarak faaliyet gösteren Garaj-X Ankara Genç Girişimciler Teknoloji Geliştirme Merkezi’ni (TEKMER) ziyaret etti. Ardıç, geleceğin sadece teknolojiyi kullananların değil, onu üretip ihraç edenlerin olacağını bildirdi.

Türkiye’nin ikinci büyük sanayi kenti olan Ankara’nın yüksek teknolojili üretim yapan ve Ar-Ge’nin de simgesi olduğunu ifade eden Ardıç, "Garaj X, sanayimizin yüksek teknolojili ve katma değerli üretimine katkı sunmak üzere kuruldu. Bu merkez, genç beyinlerin dinamizmini sanayimizin tecrübesiyle aynı masa etrafında buluşturacak” diye konuştu.

Garaj X’in, sanayinin sorunlarına gerçek çözümler üretmek isteyen girişimcileri, sanayicilerle bir araya getirmek için tasarlandığına vurgu yapan Ardıç, "Burada yalnızca fikirler değil; uygulanabilir, ölçeklenebilir ve sahada test edilebilecek çözümler geliştirilecek. Garaj X’in sunduğu bu ortam; üniversiteler, start-up’lar ve sanayi arasında güçlü bir köprü olacak. Test merkezleri, prototipleme alanları, mentorluk ve yatırım destekleriyle sadece fikir aşamasındaki projeleri değil, sanayicilerimizin ihtiyaçlarına uygun özgün teknolojik çözümleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Garaj X ziyaretinde ASO Başkanı Seyit Ardıç’a; ASO Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ile Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, İhsan Çetinceviz, Halit Erol, Ertuğrul Onat, Levent Akçakoca, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Cansız, Genel Koordinatör Prof. Dr. Yavuz Cabbar, Genel Sekreter Yardımcıları Oktay Yaman, Dr. Ahmet Dinçer, TOBB Ankara Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Hakan Tarhan, Başkan Yardımcısı Onur Öztuna, İcra Kurulu Üyeleri Çiğdem Işık Özger ve Kayra Uzun eşlik etti.