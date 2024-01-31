ASO Başkanı Ardıç: Görünen, enflasyonun kendi kendine düşmesi bekleniyor

ANKARA / EKONOMİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) yılın ilk Meclis toplantısında Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok’u ağırladı. Toplantının açılış konuşmasını yapan ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılındaki küresel risklerin 2024’te de devam etmesinin beklendiğini söyledi. Bu yıl küresel seçim takviminin ekonomik belirsizliği daha da artıracağını belirten Ardıç, “Ekonomik veriler resesyon fiyatlamalarını bir miktar azaltsa da ekonomide yavaşlamanın devam etmesi bekleniyor” dedi.

Tedarik zincirinin kırıldığı, navlun fiyatlarının arttığı bir dönemden geçildiğine işaret eden Seyit Ardıç, Kızıldeniz olayının güvenli tedarik hatlarının gerekliliğine işaret ettiğini kaydetti. “Hindistan-Ortadoğu-Avrupa Ekonomik Koridoru” projesinde İsrail-Filistin savaşı nedeniyle belirsizliğin arttığını vurgulayan Ardıç, “Çin’den gelen İpek yolu Rusya’dan geçmeyeceği için bu durumda Orta Asya, Azerbaycan, Ermenistan hattı ön plana çıkacaktır. Ülkemizin sahip olduğu ‘yakın ülke’ avantajı ‘dost ülke’ avantajı ile desteklenirse yatırımlar açısından önemli kazanımlar elde edilecektir” diye konuştu.

“Enflasyonda politika değişse de sonuç aynı”

2024’ün Türkiye ekonomisi için kritik bir yıl olacağını savunan Ardıç, parasal sıkılığın devam etmesinin beklendiğini, makroekonomideki en önemli konunun ise enflasyon olacağını aktardı. Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyonun önemine işaret eden Ardıç, “2022 ve 2023 yıllarında enflasyon yüzde 64 seviyesinde geçekleşti. Mevcut durumda enflasyonla mücadelede politika değişikliğinin sonuçları farklı görünmüyor. Şu anda görünen mevcut politika tercihimiz, enflasyonun kendi kendine düşeceği beklentisidir” yorumunu yaptı.

Özellikle para politikasının kontrollü, göreceli olarak maliye politikasının gevşek tutulduğu bir politika tercihinde enflasyonla mücadelenin zorlaşacağına dikkat çeken Ardıç, “Asgari ücrete gelen zam, artan vergi ve akaryakıt fiyatları yılın ilk yarısında enflasyonun seyrini olumsuz etkileyecek, yılsonu hedefi olan yüzde 40’ın altına indirmek zorlaşacaktır. Tüketici fiyatları içindeki ataleti kırmak mevcut durumda mümkün gözükmüyor. Seçim ekonomisi ile artacak kamu harcamaları ile enflasyonist bir ortamın devam etmesi olası gözüküyor” değerlendirmesinde bulundu.

OVP ve Merkez Bankası’nın son enflasyon raporunun, düşüş süreci için yılın ikinci yarısını işaret ettiğini belirten Seyit Ardıç, “Yani iş dünyası, yılın ilk 6 ayında yüksek enflasyon koşullarında faaliyet göstermeye devam edecek. Yılın ikinci yarısında enflasyonun düşmeye başlamasıyla yatırım ikliminin iyileşeceğini umut ediyoruz” dedi.

Sanayi üretiminde 4 aydır daralma yaşandığını kaydeden Ardıç, bunda sıkılaştırma politikası yanı sıra ana ihracat pazarlarındaki durgunluğun etkili olduğunu aktardı. Ankara’nın ihracatını 680 milyon dolar artırdığını kaydeden Ardıç, “Ankara’da sanayinin gündemi artık tamamen değişim. Asıl hedefimiz ise uluslararası düzeyde teknolojiyi ve yenilikleri üretecek noktaya ulaşarak, ihracat hacmimizi daha da yukarı çıkarmak olacaktır” diye konuştu.

Altınok: OSB sayısı yetersiz, artırılmalı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve hâlen Keçiören Belediye başkanlığını yürüten Turgut Altınok, Ankara’daki mevcut 13 OSB’nin yetersiz olduğunu belirterek, bunların sayısının artırılması gerektiğini söyledi. Üretimin işçiler olmadan gerçekleştirilemeyeceğini kaydeden Altınok, ulaşım dahil işçilerin hayat standartlarını rahatlatacaklarını anlattı. Seçilmesi halinde belediyenin sanayicinin, tüccarın yanında olacağını bildiren Turgut Altınok, gerek altyapı gerekse üstyapı konularında talep edilen destekleri sağlayacaklarını vurguladı. Altınok, Temelli sanayi havzası bölgesinde inşası tamamlanmış fakat altyapısı hazır olmayan 30 bin konuta yönelik altyapıyı da tamamlayacaklarını belirtti.

“Üretim arttıkça dış açık da artıyor”

2023’te dış ticaret açığının 106 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Ardıç, “Üretim arttığında dış açık artıyor, zayıfladığında azalıyor. Bizim bu kısır döngüden kurtulmamız gerekiyor” dedi. Yerli payı ve katma değeri yüksek üretimin artırılması gerektiğini kaydeden Ardıç, özellikle hammaddede ithal ikameci politika uygulanmasını istedi.

“Sıkı para politikası iflas riski getirecek”

Seyit Ardıç, borçlanma maliyetlerinde yaşanan artış ve sıkı para politikasının talebi yavaşlattığını, bu durumun öz sermayesi güçlü olmayan firmaları iflas ve konkordato riskiyle karşı karşıya getireceğinin unutulmaması gerektiğini belirtti.

“EYT desteği yeniden düzenlenmeli”

Asgari ücret desteğinin yıl içindeki sigortalı sayısında önceki yılın altında olmaması şartına bağlı olduğunu hatırlatan Ardıç, EYT sebebiyle bazı şirketlerin bu destekten yararlanamadıklarını belirterek desteğin yeniden düzenlenmesini istedi.

“Enflasyon muhasebesi varlık vergisi gibi”

Enflasyon muhasebesinin uygulama yöntemi itibarıyla bilançoların aktif kalemleri üzerinden alınan bir varlık vergisi gibi değerlendirildiğini söyleyen ASO Başkanı Seyit Ardıç, şirketlerin önümüzdeki yıllarda buna hazırlıklı olması gerektiğini bildirdi.