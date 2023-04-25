ASO Başkanı Ardıç: KOBİ'lere markalaşmanın önemi anlatılmalı

5. KOBİ'ler ve Bilişim Zirvesi, ASO ve Türkiye Bilişim Derneği (TBD) işbirliğinde ASO 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (ASO 1. OSB) "KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü, Markalaşma ve Uluslararasılaşma" ana temasıyla gerçekleştirildi.

Ardıç, burada yaptığı konuşmada, ekonominin çarklarını döndüren KOBİ'lerin birçok ülkede büyüme ve istihdamın ana kaynağı olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yayılmasında önemli potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Ardıç, "Ülkemizde KOBİ'ler istihdamın yaklaşık yüzde 70'ini, toplam cironun ve üretim değerinin yaklaşık yüzde 40'ını, faktör maliyetiyle katma değerin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturuyor. Toplam ihracatımızın yüzde 30'unu bu firmalar yapıyor. Büyük firmaların ihracatı içindeki dolaylı paylarını da kattığımızda sağladıkları katma değer yüzde 50'ye ulaşıyor, ihracattaki payları yüzde 50'yi aşıyor." diye konuştu.

Ardıç, KOBİ'lerin Türkiye'deki tüm girişimlerin yüzde 99'dan fazlasını oluşturduğuna dikkati çekerek, AR-GE harcamalarının ancak çeyreğini bu işletmelerin sarf ettiğini dile getirdi.

Çağdaş yetkinliklerin, küresel arenada rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolu olduğunu vurgulayan Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Çağımızda hem ekonomik hem sosyal alanda temel paradigmalar yeşil ve dijital dönüşümdür. Temiz üretim ve tüketim biçimlerine adapte olmamız için atık yönetimi, geri dönüşüm ve döngüsellikle kaynakları verimli kullanmamız gerekiyor. KOBİ'lerimizin bu alanlarda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri çok önemli. Dijital dönüşüm de hayatın her alanında yeni pratikler olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin ve ileri teknoloji ürünü akıllı cihazların hayatımıza girmesi, alışveriş ve tüketim alışkanlıklarımıza kadar bir dizi hayat tarzı değişikliğine sebep oldu. Yapay zeka, nesnelerin interneti, robotik uygulamalar, 3 boyutlu baskı gibi teknolojilerin üretime adapte edilmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasına katkılar sağlıyor."

Ardıç, dijitalleşmeyle ortaya çıkan akıllı fabrikaların, verimliliği, hızı ve esnekliği artırarak, sektörlerin yeni koşullarda rekabetçi olmasını sağladığına dikkati çekerek, e-ticarete adım atan işletmelerin, doğrudan tedarikçilerle temas kurabildiğini anlattı.

KOBİ'lerin hayatta kalması ve güçlenmesi için yeşil ve dijital becerilerini artırmalarının önemine değinen Ardıç, şunları kaydetti:

"Markalaşmanın uluslararası rekabetteki önemini KOBİ'lere iyi anlatmamız ve desteklememiz gerekiyor. Potansiyeli olan ürünlere sahip firmaların, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu haline gelmesi gerekiyor. Bu markalar aracılığıyla dış pazarlarda olumlu Türk malı imajı sağlanması ülkemiz için önemli. Yeşil ve dijital ekonominin uluslararası aktörleri ve markaları arasına katılabilmeleri için KOBİ'lerin teknik rehberliğe ve finansman desteğine ihtiyacı var.

Beklentimiz, yeni düzenlemelerle yatırım iştahını azaltacak değil, artıracak tedbirlerin hayata geçirilmesi, verimlilik etkisi yüksek reel sektör yatırımlarının desteklenmesidir. KOBİ'leri ikiz dönüşüm, üretim ve ihracatın her aşamasında daha efektif olarak destekleyen uygulamaların bir an evvel hayata geçirilmesini ümit ediyoruz. Bahsettiğimiz hedeflere KOBİ'lerin salt kendi imkanlarıyla ulaşılmasını bekleyemeyiz. Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, finans kuruluşları ve her biri sektöre öncülük eden sivil toplum kuruluşları da KOBİ’lere yol gösterici ve destekleyici olmalıdır."

KOBİ'ler ülke ekonomisinin dinamosu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da KOBİ'lerin ülke ekonomisinin dinamosu olduğunu söyledi.

KOBİ'lerin ülkedeki toplam istihdamın yüzde 71'ini sağladığına işaret eden Baran, "Yüzde 30 civarında ihracatı sağlayan kesim KOBİ'ler. Bu anlamda KOBİ'lerin desteksiz bırakılması doğru değil. Son yıllarda başlayan bilişim atağı ve dijitalleşme var. Buna uyum sağlayamadığımızda yaşayacağımız sıkıntıları biliyoruz. Zor bir coğrafyadayız. Dünyayı bir köy haline dönüştüren dijitalleşme üretim ve ticaretin de şartlarını tamamen değiştirdi. Bilgi ve iletişim teknolojilerini üreten ve bunları kullananlar küresel rekabette önemli avantajlar elde edecekler. KOBİ'lerin dijital dönüşümü, markalaşması ve uluslararası alanda rekabete hazır hale gelmesi Türkiye ekonomisini de geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Baran, ATO'nun Türkiye'de markalaşma konusunda önemli etkinlikler yapan kurumlardan biri olduğunu bildirdi.

Markalaşma konusunun önemine dikkati çeken Baran, "Markalaşamadığımız için katma değerli üretim ve ihracat yapamıyoruz. Markalaşma konusunu çözmemiz gerekiyor. Markayla ilgili etkinlikleri artıracağız. Bu coğrafyada farklılaşabilmemiz lazım, bunun yolu da dijitalleşme ve KOBİ'lerimizi buna hazırlayabilmemizden geçiyor." diye konuştu.

Değişim için KOBİ'lere destek olunmalı

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, KOBİ'lerin performansı belirleyici çelik güce sahip olmaları için markalaşması gerektiğini vurguladı.

Küreselleşmeyle pazarların tektipleşmeye başladığını belirten Aktepe, "Bununla markalaşma önem kazandı. İş yapış şekilleri değişmiştir." dedi.

Aktepe, KOBİ'lerin dışa açılmasının dijital dönüşümü ne ölçüde gerçekleştirdikleriyle ilintili olduğuna işaret ederek, değişim için KOBİ'lere destek olunması gerektiğini dile getirdi.

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek de teknolojide son yüzyılda inanılmaz değişimler olduğunu, işletmelerin buna ayak uydurmalarının önem taşıdığını kaydetti.