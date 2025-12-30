ASO Başkanı Ardıç: Makroekonomik istikrar için yapısal reform şart

ANKARA(EKONOMİ)

Seyit Ardıç, başta KOBİ’ler olmak üzere sanayicinin yüksek faiz ve finansman erişimde sınırlamalar sebebiyle üretimi sürdürmenin, istihdamı korumanın ve ihracat pazarındaki rekabet gücünü muhafaza etmenin mesajını verdiğini anlattı.

2026’nın enflasyonla mücadelede sonuçların alınacağı bir yıl olacağına inandığının altını çizen Ardıç, makroekonomik istikrar için yeni yılda yapısal reformların hayata geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

“Yapısal reformlarla desteklenen bir ekonomi politikası"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2026’nın ekonomi için reform yılı olacağına yönelik ifadelerini çok kıymetli bulduğunu ifade eden Seyit Ardıç, “Yapısal reformlarla desteklenen bir ekonomi politikası; kısa vadeli kazanımların ötesine geçerek makroekonomik istikrarı kalıcı olarak tesis edecek, üretim kapasitemizi güçlendirecek ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız için sağlam bir zemin oluşturacaktır” diye konuştu.

ASO olarak 2026’da ikiz dönüşüm başta olmak üzere sanayicileri geleceğe hazırlayan faaliyetleri sürdüreceklerini bildiren Seyit Ardıç,

“2026 yılına dair umutlarımız büyük, beklentilerimiz yüksektir. Ülkemizin üretim ve ihracat gücüyle büyüdüğü, rekabetçiliğini daha artırdığı, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine adım adım yaklaştığı bir yıl olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.