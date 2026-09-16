ASO Başkanı Ardiç: Nükleer tedarik zincirine dahil olmak sanayide bir üst lige çıkmaktır
Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) “Sanayide Dönüşüm, Yetkinlik ve Rekabetçilik: İkiz Dönüşümden Nükleer Tedarik Zincirine” panelinde konuşan ASO Başkanı Seyit Ardıç, nükleer tedarik zincirine girmenin sanayi açısından “bir üst lige çıkmak” anlamına geldiğini söyledi.
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer sanayi kümelenmesi NÜKSAK’ı kurduklarını belirten Ardıç, gerçek yerlileşmenin ürün geliştirme ve üretme yetkinliğini kalıcı hale getirerek dünya pazarlarına satış yapabilmek olduğunu vurguladı.
Rekabette teknoloji, verimlilik, enerji güvenliği, karbon yoğunluğu, veri ve tedarik zinciri dayanıklılığının öne çıktığını belirten Ardıç, Ankara’da yüksek teknolojili ürün ihracatının payının yüzde 13’ü aştığını, ithalattaki payın yüzde 21 olduğunu kaydetti.
Nükleer tedarik zincirinin kalite, izlenebilirlik ve belgelendirme gerektirdiğini belirten Ardıç, bu standartları karşılayan firmaların savunma, havacılık ve enerji alanlarında da küresel tedarik zincirlerine girme kapasitesini artıracağını kaydetti.