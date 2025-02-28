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ASO Başkanı Ardıç: Rakamlar umut verici ama dengeli büyüme için yatırım ortamı iyileştirilmeli

Büyüme verilerini değerlendiren Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, konjonktüre rağmen büyüme rakamlarının umut verici olduğunu ancak sürdürülebilir ve dengeli büyüme için, yatırım ortamının iyileştirilmesiyle, finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi
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ASO Başkanı Ardıç: Rakamlar umut verici ama dengeli büyüme için yatırım ortamı iyileştirilmeli
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ANKARA (EKONOMİ)

Büyümeye sınai üretimin değil, iç talep ve inşaatın kaynaklık ettiğinin altını çizen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Büyümeye sınai üretimin değil, özellikle iç talebin ve inşaat sektörünün kaynaklık ettiğini görüyoruz. Sanayi sektörü sınırlı artarken, hane halkı tüketimi %3,7 arttı. Oysa ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerekiyor” dedi.

Sanayi büyümesinin GSYH büyümesinin oldukça altında kaldığını belirten Seyit Ardıç, net ihracatın büyümeye katkısının sınırlı olduğunu, rakamların ekonominin üretim tarafının da yavaşladığına işaret ettiğini bildirdi.

Özel sektör ve kamu işbirliğinde daha güçlü bir sanayi ekosistemi oluşturulması gerektiğini ifade eden Ardıç, “Bununla birlikte, yüksek enflasyon, finansmana erişim zorlukları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklar gibi risklerin yakından takip edilmesi gerekmektedir” dedi.

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