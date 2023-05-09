ASO Başkanı Ardıç: Reel sektör hidrojeni yeterince bilmiyor

ANKARA/EKONOMİ

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ufuk Avrupa programının hibe destekleriyle birlikte Türk firmalarının uluslararası faaliyetlerinde iş yapma kabiliyetlerini artırdığını söyledi.

Avrupa Yeşil Mutabakatının önemine işaret eden Ardıç, bu kapsamda üretim yapılamaması halinde ihracatın sıkıntılı hale geleceğini, hatta ürünlere patent bile alınamayacağını belirtti.

Bu kapsamda enerji ihtiyacının yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasının da öne çıktığını ifade eden Seyit Ardıç, burada da hidrojenin öne çıktığını aktardı.

Türkiye’de geçtiğimiz hafta ilk hidrojen vadisi ve en büyük kapasiteli yeşil hidrojen tesisi için çalışmalara başlanmasının sevindirici olduğunun altını çizen Ardıç, kimya, demir-çelik gibi karbon yoğun sektörlerde hidrojen enerjisi iyi bir alternatif olabileceğini belirtti. Buna rağmen reel sektörde hidrojenin yeterince bilinmediğini kaydeden Ardıç, “Eğer faydaları iyi anlatılırsa ve finansman desteği sağlanırsa iş dünyası bunu değerlendirecektir” dedi.

Ufuk Avrupa Programı'nın özel sektöre tanıtımının da önemli olduğuna işaret eden Seyit Ardıç, ASO’nun yeşil dönüşümde atak olmaya ve öncü işler ortaya koymaya devam edeceğini bildirdi.

“Bankacılık sistemi el üstünde tutmalı”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Ufuk Avrupa programından destek almaya hak kazanmış firmaların bankacılık sistemi üzerinde el üstünde tutularak uzun vadeli ve düşük faizli finansman olanaklarından yararlandırılmasını önerdi.

Karbon tutma teknolojisine ağırlık verilmeli

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal önümüzdeki 10 yıllık projeksiyonda öne çıkan risklerin başında iklim değişikliğinin geldiğini vurgulayarak, “Ekonomik, yaşam koşullarını etkileme, sosyal erozyon, düzensiz göç gibi çoklu ortamda değerlendirildiğinde konunun basit bir farkındalık boyutu olmadığı görülüyor” diye konuştu.

Karbon tutma teknolojisi yatırımlarına ağırlık verilmesini öneren Mandal, karbon emisyonları sıfıra getirilemeyeceği için sanayi açısından karbon tutma ve yenilenebilir enerji tarafının geliştirilebilmesi gerektiğini söyledi.

Mandal, Ufuk Avrupa 2020 Programı kapsamında 263 projenin desteklendiği bilgisini verirken, 142 milyon Euro bütçe ayrıldığını anlattı.