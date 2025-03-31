ASO Başkanı Ardıç: Rekabet avantajı sürdürülebilir teknolojiyi hızlı benimseyen ülkelerde olacak

ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin başta yüksek teknolojide öncü olan Ankara olmak üzere güçlü üretim altyapısı ve beşeri sermayesi ile bu dönüşüme liderlik edebilecek potansiyele sahip olduğunun altını çizen Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, “Sanayi-devlet-üniversite iş birliğinde güçlü bir ekosistem ile bu potansiyelimizi harekete geçirelim” dedi.

Ardıç yazılı bir açıklama yaparak “Dubai Future Foundation” tarafından yayınlanan “Gelecek Fırsatları Raporu: Global 50” (The Future Opportunities Report: The Global 50) ekseninde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerini değerlendirdi.

Geleceğin ekonomisinin yenilikçi, sürdürülebilir, yüksek teknolojili, katma değer üreten sektörlerle şekilleneceğini belirten Seyit Ardıç, “Raporda vurgulanan dinamik enerji yönetimi, sürdürülebilir üretim, biyoteknoloji ve akıllı tedarik zincirleri gibi başlıklar, ülkemizin sanayi ve teknoloji ekosistemini de yeniden şekillendirecek kritik konular arasında yer alıyor” dedi.

Sanayi-devlet-üniversite iş birliğinde güçlü bir ekosistem ile Türkiye’nin potansiyelinin harekete geçirilmesi gerektiğini ifade eden Seyit Ardıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Strateji Belgesinin önemli bir yol haritası oluşturduğunu aktardı.

ASO olarak sanayi ve teknolojinin başkenti hedefi doğrultusunda çalışmalarına kararlılıkla devam ettiklerini bildiren Ardıç, “Teknolojik gelişmişlikte ülkemizin lideri, yüksek teknolojili ihracatta yüzde 12 pay ile öncü olan Ankara’mız, Ar-Ge harcamalarında da ilk sırada yer alıyor. Savunma sanayi, medikal teknoloji ve yenilenebilir enerji gibi stratejik sektörlerde Ankara’nın önemi her geçen gün artıyor” değerlendirmesinde bulundu.