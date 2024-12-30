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ASO Başkanı Ardıç: Sanayiciler açısından zor geçen bir yılı geride bıraktık

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, huzur ve barışın egemen olmasını dilediği 2025 yılında kalkınma hedeflerine daha da yakınlaşılan bir yıl olmasını diledi.

Haber Merkezi
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ASO Başkanı Ardıç: Sanayiciler açısından zor geçen bir yılı geride bıraktık
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ANKARA (EKONOMİ)

Yeni yıl mesajı yayınlayan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, sanayiciler açısından zor geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirtirken, “2025’in yaşadığımız zorlukların geride kaldığı, ülkemizin makro istikrara yelken açtığı bir dönem olmasını umut ediyorum” dedi.

ASO olarak yeni yılda da yüksek katma değer ve teknoloji odaklı faaliyetlere yoğun bir tempoda devam edeceklerini kaydeden Ardıç, “Hem Ankara’mızda hem de ülkemizde sanayinin daha da gelişmesi için, tüm kurum ve kuruluşlarımızla yakın temas içinde ortak akılla hareket ederek faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Özveriyle çalışan 10 bin üyemizle 2025’te de Ankara’mızın ve ülkemizin ekonomisine en üst düzeyde katkıyı sağlamak için üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece tüm engellerin aşılacağına inandığını dile getiren Ardıç, “2025’in; üretim, istihdam ve yüksek teknolojili ihracatımızı artıracağımız, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimize daha da yakınsayacağımız bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

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