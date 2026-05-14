ASO Başkanı Ardıç: Şirketler kişilerle kurulur ama sistemlerle yaşar

Aile şirketlerinde sürdürülebilir büyüme, kurumsal yönetim, profesyonelleşme, kuşaklar arası geçiş ve şirketlerin uzun vadeli rekabet gücünün artırılması başlıklarının ele alındığı “Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Paneli”, Ankara Sanayi Odası ile TAİDER iş birliğinde yapıldı.

Konuşmasında aile şirketlerini ağaca benzeten Seyit Ardıç, kurucu kuşağın kök olduğunu, ikinci kuşağın gövde ve dal olarak büyüme, yayılma ve yeni yönetimi, üçüncü kuşağın ise geleceği temsil ettiğini bildirdi.

Türkiye’de şirketlerin yüzde 95’ini oluşturan aile şirketlerinin, istihdamın yüzde 75’inin bu şirketler tarafından sağlandığını kaydederek, “Aile şirketlerinin yaklaşık yüzde 30’u ikinci kuşağa, sadece yüzde 10 ila 15’i üçüncü kuşağa ulaşabiliyor. Yani şirket kurmanın, üretmenin ve istihdam sağlamanın yanında; bu birikimi kuşaklar boyunca yaşatabilecek bir yönetim kültürü oluşturabilmek de son derece önemlidir” dedi.

Aile şirketlerinde yetki devrinin yazılı kurallara bağlanmadığı için şirket geleceğini kişisel ilişkilerin belirlediğini söyleyen Ardıç, “Oysa şirketler kişilerle kurulur, ama sistemlerle yaşar. Kurumsallaşma da tam olarak budur; aile bağlarını güçlendiren ve geleceğe taşıyan bir yapıdır. Bu yapının olmadığı yerde belirsizlik oluşur. Belirsizlik ise şirket yönetimindeki en pahalı maliyetlerden biridir” ifadelerini kullandı.

Ardıç, dünyada yaşanan teknolojik dönüşümün şirketleri daha planlı ve sistemli hareket etmeye zorladığını vurgulayarak, veri yönetimi, hız, kalite standardı ve kurumsal güvenin artık şirketlerin kaderini belirleyen unsurlar haline geldiğini söyledi.

"Kurumsallaşma doğrudan rekabet gücünü belirleyecektir"

Organizasyon yapısını netleştiren, yetki ve sorumlulukları açıkça tanımlayan şirketlerin daha güçlü olacağını söyleyen Seyit Ardıç, “Kurumsallaşma doğrudan rekabet gücünü belirleyecektir. Kurumsallaşan şirket; finansmana daha kolay erişir, nitelikli insan kaynağını bünyesine katar, uluslararası pazarlarda daha güvenilir bir konum elde eder ve kriz dönemlerinde daha dirençli olur” diye konuştu.

ASO’nun hazırladığı Aile Anayasası Rehberi’nin çok önemli olduğunu kaydeden Ardıç, “ASO Aile Anayasası Rehberi”nin önemine de değinen Başkan Ardıç, “Aile anayasası bir belge olmanın ötesinde, şirketin geleceğine ilişkin ortak akıldır” dedi.

TAİDER Başkanı Gülfem Yorgancılar Perçin de konuşmasında TAİDER’in; aile şirketlerinin sürdürülebilirliği, kurumsal yönetim anlayışının güçlendirilmesi ve kuşaklar arası geçiş süreçlerine yönelik yürüttüğü çalışmalara değinerek derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.