ASO Başkanı Ardıç: Üretimde katma değeri yükseltecek çalışmaları öncelikli görüyoruz

ASO Başkanı Ardıç, Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Gebze Bilişim Vadisi ve İstanbul MEXT Teknoloji Merkezi'ni ziyaret etti. ASO Başkanı Seyit Ardıç başkanlığında, Başkan Yardımcıları Mete Çağlayan ve Ercan Ata, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Osmanbeyoğlu, Halit Erol, Burcu Özbozkurt, Ertuğrul Onat, Levent Akçakoca, Zafer Korkmaz, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ve Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ahmet Dinçer'in yer aldığı heyetin ilk durağı Gebze Bilişim Vadisi oldu.

Bilişim Vadisi'nde ASO teknoloji üssü vizyonu

Ziyarette, Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe ve ekibinden yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgi alındı. Ankara Sanayi Odası'nın kuruluş hazırlıklarını hızla sürdürdüğü; teknoloji tabanlı girişimciliği, Ar-Ge'yi ve üretimi bir araya getirecek vizyon projesi ASO Teknoloji Üssü kapsamında, Türkiye'nin yüksek teknolojili üretim ekosistemine değer katacak yaklaşımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kocaeli sanayi odası ile birlik ve dayanışma vurgusu

ASO Yönetimi, Kocaeli Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, Oda Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. Ardıç, Kocaeli'nin güçlü üretim kültürü ve tecrübesinin önemine dikkat çekerek, "Sanayi odaları olarak; birlik, dayanışma ve ortak akıl içinde hareket ettikçe, sanayimizin geleceğini çok daha sağlam temeller üzerinde inşa edeceğimize inanıyorum" dedi.

Dijital, yeşil ve yapay zeka odaklı dönüşüm

ASO Yönetimi'nin Marmara Bölgesi'ndeki ikinci durağı, İstanbul'da Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından hayata geçirilen MEXT Teknoloji Merkezi oldu. ASO Başkanı Seyit Ardıç ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MEXT Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Efe Erdem ve Dijital Dönüşüm Yöneticisi Furkan Koyuncu'dan; sanayide dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve yapay zeka uygulamalarına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

"Üretimde katma değeri yükseltecek çalışmaları öncelikli görüyoruz"

Sanayinin rekabet gücünü belirleyen en temel alanların başında; dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve yapay zekanın üretim süreçlerine etkin biçimde entegre edilmesinin geldiğini belirten Ardıç, "Bu alanlarda atılan her somut adım, sanayimizin verimliliğini ve küresel rekabet gücünü doğrudan artırıyor. Ankara Sanayi Odası olarak; sanayi işletmelerimizin dijital, yeşil ve yapay zeka odaklı dönüşümünü hızlandıracak, üretimde katma değeri yükseltecek çalışmaları öncelikli görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

ASO Yönetimi'nin bir sonraki adresi ise İstanbul Sanayi Odası (İSO) oldu. Seyit Ardıç Başkanlığındaki ASO heyeti, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi. İSO Başkanı Bahçıvan, ASO heyetini İSO'da ilk kez ağırlamanın memnuniyetini duyduklarını belirtti. Sanayinin güncel konularının sanayiciler tarafından her zaman istişare edilmesi gerektiğine vurgu yapan Bahçıvan, sanayicilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde karşılaştıkları zorluklara karşı birlikte hareket etmenin, sektörün geleceği için kritik bir rol oynadığını belirtti.

"Dayanışma ruhumuz sanayimizin en büyük gücü"

Seyit Ardıç da yaptığı konuşmada, 18 Kasım 1963'te kurulan ASO'nun kuruluş sürecinde İstanbul Sanayi Odası'nın sağladığı katkıya dikkati çekerek, "Türk sanayicisinin bu dayanışma ruhu, ülkemiz sanayisinin en büyük gücüdür" ifadelerini kullandı. Ardıç, İSO'nun tecrübe ve birikimiyle; Ankara'nın teknoloji ve yüksek katma değerli üretim gücü birleştiğinde Türkiye sanayisinin çok daha ileriye taşınacağına dikkat çekti.

Toplantıda, dünya ve Türkiye ekonomisinde yaşanan gelişmeler ve sanayiye etkileri istişare edildi.