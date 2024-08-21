ASO Başkanı Ardıç: Varlığı cezalandıran vergi sistemi telafisi güç zarara yol açar

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, işletmelerin bilançolarının aktiflerindeki artış üzerinden alınacak enflasyon vergisinin özü itibarıyla varlık vergisine dönüşeceğini, aktiflerin ancak satışa konu edilmesi halinde vergilendirilebileceğini bildirdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, işletmelerin ticari işler kapsamında verilen avansların düzeltmeye tabi tutulmasıyla oluşan farkın gelir yoluyla kâra etki ettiğine dikkat çeken Seyit Ardıç, “Avans kapatılana kadar yapılacak enflasyon düzetmesiyle tamamlanmayan bir ticari faaliyetten dolayı firmalarımız vergi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu da içinden geçtiğimiz bu zor dönemde, firmalarımızın işletme sermayelerinin daha da erimesine neden olmaktadır” dedi.

Birçok ülkede muhasebe standartları gereğince enflasyon düzeltmesi yapıldığını ancak bunun vergi etkisi oluşmadığını bildiren Seyit Ardıç, “İşletmelerimizin mali tablolarının düzeltilmesinin IFRS-Uluslararası Finansal Raporlama Standartları kapsamındaki gibi vergisiz bir şekilde gerçekleştirilmesini talep etmekteyiz. Aksi durumda nakit döngüsünün son derece zorlaştığı şu ortamda, kazanç üzerinden alınmayan, varlığı cezalandıran bir vergileme sistemi işletmelerimiz üzerinde telafisi güç zararlara yol açabilecektir” diye konuştu.

Enflasyon düzeltmesinin, yüksek enflasyon döneminde uygulamasının zorunlu olduğunun altını çizen Ardıç, “Şirketlerin enflasyon karşısında değeri düşen varlıklarının gerçek değerine getirilmesi, söz konusu varlıkların satışa konu edilmesi durumunda oluşacak gerçek olmayan kârların vergisel bir etki yaratmaması için de gereklidir. Enflasyon düzeltmesi uygulaması bu hususlara dikkat edilerek, ekonomimizin üretim, istihdam ve ihracatının güçlü kalabilmesi için gözden geçirilmelidir” diye konuştu.