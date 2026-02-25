ASO Başkanı Ardıç: Yeni nesil ticaret kuralları hızla uygulanmazsa rekabet gücü aşınır

ASO'nun şubat ayı meclis toplantısı, Oda binasında gerçekleştirildi. Ardıç, buradaki konuşmasında, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Düzenlemesi gibi yeni nesil ticaret kurallarının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu söyledi.

Bu yeni kural setine hızla uyum sağlanmaması halinde Avrupa'da pazar kaybı yaşanabileceğine işaret eden Ardıç, "İçeride ise maliyet baskısı yatırım iştahını zorluyor. Artan enerji ve işçilik maliyetleri, finansmana erişimdeki zorluklarla birleşince işletmelerimizin üzerindeki yük artıyor. Sanayicimizin üzerindeki bu yükün hafifletilmesi, üretim çarklarının durmaması için hayati önem taşıyor. Bu iki dalgayı aynı anda yönetemezsek rekabet gücümüz aşınacak." diye konuştu.

Türkiye, serbest ticaret sürecinin dışında kalamaz

Ardıç, Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yapılan serbest ticaret anlaşmasının, yön değişiminin en somut ve etkili örneklerinden biri olduğuna dikkati çekerek, bu anlaşmayla sanayi ürünlerinde tarifelerin kademeli düşürülmesi ve ticaretin kolaylaştırılmasının, AB pazarındaki rekabet koşullarını kökten değiştireceğini ifade etti.

Bu serbest ticaret anlaşmasının, Türkiye'nin sanayisini ve rekabet gücünü doğrudan ilgilendiren stratejik bir gelişme olduğunu belirten Ardıç, "Türkiye bu sürecin dışında kalamaz, kalmamalıdır. Bu nedenle çağrımız nettir. Bir yandan Gümrük Birliği güncellenmeli ve üçüncü ülkelerle yapılan anlaşmaların Türkiye'ye etkilerini dengeleyecek mekanizmalar süratle devreye alınmalı. Diğer yandan 'ticaret sapması' riskine karşı menşe kuralları ve ilgili hukuki araçlar, teknik ve sağlam bir zeminde işletilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Rehberlik süreçlerini önceliklendiriyoruz"

Ardıç, Türkiye'nin ihracatının yüzde 42'sinin AB'ye, yüzde 57'sinin Avrupa kıtasına yapıldığını anımsatarak, bu oranın, yeşil dönüşümün neden ana gündem olduğunu tek başına anlattığını söyledi.

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın yükümlülük döneminin 1 Ocak'ta başladığını aktaran Ardıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşümün özü şudur, bu işi doğru yönetirsek bizim için daha verimli üretim, daha düşük enerji maliyeti, daha güçlü marka ve kalıcı pazar demektir. Sanayimizi yeşil dönüşüme uyumlu hale getirerek ihracatımızı güvence altına almalı, rekabetçiliğimizi güçlendirmeli ve ülkemizi bu yeni dönemde 'oyun kuran' ülkeler arasına taşımalıyız. Bu süreçte bizim en büyük engelimiz maalesef yüksek yatırım maliyetleridir. ASO olarak üyelerimizin sadece öz kaynaklarına bağımlı kalmadan yeşil fonlara, uluslararası finansman kaynaklarına ve devletimizin seçici kredi mekanizmalarına erişimini kolaylaştıracak rehberlik süreçlerini önceliklendiriyoruz."

Ardıç, ilgili bakanlıklar ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile istişare toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması Uyum Rehberi'ni tamamlamak üzere olduklarını ve mart ayında kapsamlı raporu yayımlayacaklarını bildirdi.

"Önümüzdeki zorlukları da kararlılıkla aşacağız"

Tüm bu dönüşümün ve rekabetin merkezinde insan kaynağı olduğuna dikkati çeken Ardıç, üniversite mezunlarıyla iş gücü piyasası arasındaki beceri uyuşmazlığı olduğunu söyledi.

Ardıç, gençlerin ülkenin geleceği olduğunu ve her bir gencin doğru eğitimle, doğru beceriyle ve planlamayla geleceğe hazırlanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Anlattığım tüm bu zorlukların üstesinden gelecek olan da işte bu birlikteliğimiz, beraberliğimiz, aklıselimimiz ve çalışma azmimizdir. Küresel ticaretin kuralları değişiyor ama biz Ankaralı sanayiciler olarak her dönemde olduğu gibi bu dönemde de üreterek, dönüşerek ve gelişerek ülkemizi geleceğe taşıyacağız. Ramazanın bize hatırlattığı birlik ve beraberlik ruhuyla, önümüzdeki zorlukları da kararlılıkla aşacağız."