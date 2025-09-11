ASO Başkanı Ardıç’tan büyükelçilere vize sitemi: Sizden satın aldığımız malı teslim almak için bile vize alamıyoruz

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal konut projelerine ağırlık verileceğini belirterek bunun için bütçeye 100 milyar liralık kaynak koyduklarını söyledi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, AB ülkeleri büyükelçilerine vize siteminde bulundu.

ASO büyükelçilere yönelik düzenlediği geleneksel resepsiyonların 14’üncüsü Etnoğrafya Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, içinden geçilen dönemin küresel ölçekte ciddi sınırlamalarla şekillendiğini belirterek, çatışma ve belirsizliklerin ülkeleri çok boyutlu krizlerle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

"Merkez Bankası rezervi tarihi zirveyi gördü"

Zorlu tabloda bir çok ülkenin siyasi, ekonomik, jeopolitik riskleri yönetmekte güçlük yaşadığına dikkat çeken Yılmaz, buna karşılık Türkiye’nin siyasi istikrar, güçlü kurumsal yapı ve sağlam ekonomi ile süreci etkin yönetmeye gayret ettiğini vurguladı.

Küresel ticaretteki korumacılık ve dış talepteki zayıf görünüme rağmen Temmuz’da ihracat rekoru kırıldığını hatırlatan Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası rezervinin de 178.3 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördüğünü aktardı.

Sosyal konut için bütçeye 100 milyar

Deprem felaketinden bu yana 90 milyar dolarlık harcama yapıldığı bilgisini veren Cevdet Yılmaz, “Yaşanan felaketin etkilerini çok hızlı ve etkili bir biçimde yönetmeyi başardık. Önümüzdeki dönemde de sosyal konut üretiminde afet riski yüksek olan bölgelere öncelik vereceğiz” dedi.

Yılmaz bu 100 miyar liralık kaynak yanı sıra Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin de yeni kaynaklar üreteceğini bildirdi.

2026-2028 OVP hedeflerinden de bahseden Cevdet Yılmaz, sadece niceliksel büyümeyi değil, kaliteli ve sürdürülebilir büyümeyi esas alacaklarını, sanayiyi yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun bir yapıya dönüştüreceklerini ifade etti.

Tüm makro hedeflere 81 ilin potansiyelini harekete geçirerek ulaşılacağını dile getiren Seyit Ardıç, Ankara sanayinde yaşanan gelişmelerde ASO’nun vizyoner projelerinin önemli rol oynadığını anlattı.

Büyükelçilere seslenen Yılmaz, İsrail’in Filistin’de soykırım suçu işlediğini Katar’a saldırarak, hukuk dışı hareketlerine yenisini eklediğini söyledi.

"ASO Teknoloji Üssü 00’den fazla firmaya ev sahipliği yapacak"

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ASO’nun sadece yerel ekonomiyi güçlendirmek için değil, dünyaya açılmak, sürdürülebilir gelecek için işbirlikleri kurmak için çalıştığını bildirdi.

Ankara’nın geçen yıl gerçekleştirdiği 15 milyar dolarlık ihracatın yüzde 12.1’inin yüksek teknolojili ürünlerden oluştuğunu söyleyen Ardıç, böylece 5 büyük sanayi şehrinin üzerinde bir performans gösterildiğini ifade etti.

ASO’nun 10 bini aşkın üyesi ile sanayinin dönüşümünde öncü rol üstlendiğini aktaran Seyit Ardıç, Ankara’dan yapılan doğrudan uçuşların artırılması için AJET ile görüşmeleri sürdüğünü bildirdi.

Hazırlıkları süren ASO Teknoloji Üssü ile de ilgili bilgiler veren Ardıç, “Toplamda 1,2 milyon metrekare bir alana sahip olacak ASO Teknoloji Üssü’nü, üretim ile Ar-Ge’yi bir araya getiren sürdürülebilir yenilikçilik ekosistemi ve yeni bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi konsepti olarak tasarladık. 2026 yılında temelini atacağımız ASO Teknoloji Üssü tüm etapları ve fonksiyonları ile devreye alındığında 800’den fazla firmaya ev sahipliği yapacak, 18 bin nitelikli istihdam yaratacak ve Ankara’nın yıllık ihracatına 1,5 milyar dolar katkı sunacak” diye konuştu.

“GB anlaşması yetersiz kalıyor”

AB ile 1995’ten bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği’nin artık günümüz ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kaldığını ifade eden Seyit Ardıç, kapsamının genişletilmesinin sadece Türkiye değil AB’nin çıkarlarına da uygun olacağını bildirdi.

"Satın aldığımız malı teslim almak için bile vize alamıyoruz"

Sık sık dile getirdiği vize meselesinden de bahseden Ardıç, “Bizler uluslararası fuarlarda ülkemizi temsil etmek, yeni iş birlikleri kurmak ve yatırımları hayata geçirmek istediğimizde, hâlâ uzun ve zahmetli vize prosedürleri ile karşı karşıya kalmaktayız. Mallarımız serbestçe dolaşırken, o malları üreten biz sanayicilerin önünde böylesi engellerin bulunması, ciddi bir çelişkidir. Sayın AB büyükelçileri, ülkelerinizden satın aldığımız bir makinayı teslim almaya gitmek için bile vize alamıyoruz” ifadelerini kullandı.