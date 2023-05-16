ASO Başkanı Ardıç’tan seçim değerlendirmesi

ANKARA/EKONOMİ

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 14 Mayıs seçimlerinin ardından Türkiye’yi hedeflere ulaştıracak reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi. Ardıç, gerginlikler ve kutuplaşmanın bir kenara itilerek ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini vurguladı. Millet iradesinin hiçbir partiye çoğunluk vermediğinin altını çizen Ardıç, “Bu seçimlerde ittifaklar suretiyle uzlaşma kültürü açısından çok önemli kazanımlar elde edilecektir.” dedi.

Milletin iradesiyle şekillenen yeni Meclisin hayırlı olmasını dileyen Seyit Ardıç, en büyük sevinçlerinin seçimin demokrasiye yaraşır, barışçıl ve güvenli koşullarda, huzurla gerçekleşmesi olduğunu bildirdi.

Millet iradesinin Meclis’te hiçbir siyasi partiye yeterli çoğunluk vermediğinin altını çizen Ardıç, “Bunun bir sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü demokrasi uzlaşma rejimidir. Bu seçimlerde de ittifaklar suretiyle uzlaşma kültürü açısından çok önemli kazanımlar elde edilecektir. Bu meclisin uzlaşma içinde başarılı işler yapacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

“Evrensel hukuk kuralları en önemli beklentilerimiz arasında”

Seçimin sona ermesiyle gerginliklerin ve kutuplaşmaların bir yana bırakılıp ülkenin geleceğine odaklanılması gerektiğini söyleyen Ardıç, “Bundan sonra Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracak reformlara ve özellikle ekonomiye odaklanmamız lazım” diye konuştu.

Yatırım ve üretim ortamını iyileştirecek yapısal reformların süratle gerçekleştirilmesini isteyen Seyit Ardıç, “Evrensel hukuk kurallarının işlediği, ileri ve nitelikli eğitimin, hızlı ve etkin adalet mekanizmasının mevcut olduğu, yüksek katma değer üreten, gelişmiş bir ülkeye dönüşmemiz, en önemli beklentilerimiz arasındadır” dedi.