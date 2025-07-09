ASO Başkanı Ardıç’tan “turizm başkenti” açıklaması: Ankara’mızın ekonomisi ivme kazanacak

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkentin ekonomik potansiyelini ve turizm kapasitesini ileriye taşıyabilmesinin, küresel bağlantılarını güçlendirebilmesine bağlı olduğunu belirterek, "Ankara'ya 2026 yılı için verilen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' unvanı, başkentten uluslararası direkt uçuş sayısının artırılması için önemli bir fırsat." ifadesini kullandı.

"Ankara fazlasıyla layık"

Ardıç, 2026 yılı için Ankara'nın "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edilmesi kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türk Devletleri Teşkilatı Turizm Bakanları 10. Toplantısı'nda alınan ortak kararla, Ankara'nın 2026 yılı için "Türk Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildiğini bildiren Ardıç, sanayi üretimiyle, istihdamıyla ve ihracatıyla ülke ekonomisine yön veren başkentin, zengin kültürel ve tarihi mirası ile bu önemli ünvana fazlasıyla layık olduğunu vurguladı.

"Ağırlayacağımız misafirler, Ankara'mızın ekonomisine ivme kazandıracak"

Ardıç, Oda olarak Ankara'nın bu süreçten azami fayda sağlaması ve sahip olduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:

"2026'da Türk Devletleri'nin kardeş halklarının yanı sıra tüm dünyadan ağırlayacağımız misafirler, Ankara'mızın ekonomisine ivme kazandıracak, küresel tanınırlığını da güçlendirecek. Ankara'mızın ekonomik potansiyelini ve turizm kapasitesini ileriye taşıyabilmesi, küresel bağlantılarını güçlendirebilmesine bağlı. Ankara'ya 2026 yılı için verilen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanı, başkentten uluslararası direkt uçuş sayısının artırılması için önemli bir fırsat. Kentimizin bu anlamlı unvana layık görülmesinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Devletleri Turizm Bakanlarına ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev teşekkür ediyorum."