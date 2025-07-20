ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara küresel zincirde risk yöneten bir il haline gelecek

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası, "Küresel Değer Zincirlerinde Stratejik Konum: Ankara Sanayi Ekosistemi İçin Yönelimler ve Politika Önerileri” başlıklı bir rapor yayınladı.

Türkiye’nin küresel üretim ve ticaret ağındaki payının artırılmasına katkı sunulması amacıyla hazırlandığı ifade edilen raporu değerlendiren ASO Başkanı Seyit Ardıç, küresel ekonominin hızlı dönüştüğü bu dönemde, sanayi politikalarının sadece üretim hacmiyle değil, inovasyon yetkinliği, sürdürülebilirlik kapasitesi ve Küresel Değer Zincirlerine (KDZ) yüksek entegrasyon düzeyiyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Raporun Türkiye’nin ve Ankara’nın küresel dönüşüme nasıl uyum sağlayacağına yönelik kapsamlı bir stratejik yol haritası sunduğunu dile getiren Ardıç, “Sanayimizin yalnızca bugününü değil, geleceğini de tasarlıyoruz. Ankara’yı imalat ve üretimin ötesine taşıyıp, teknoloji geliştiren bir merkeze dönüştürmek için tüm paydaşlarla birlikte çok katmanlı çalışıyoruz” dedi.

Ardıç, kuruluş hazırlıkları devam eden ASO Serbest Bölgesi ve ASO Teknoloji Üssü ile Ankara’nın Küresel Değer Zincirlerine daha güçlü bir şekilde dahil olacağını söyledi.

Küresel ticaretin yüzde 70’inin KDZ üzerinden yürütüldüğünün belirtildiği, gelişmekte olan ülkelerin ihracatının yüzde 60’ının bu zincir içinde gerçekleştiği raporda ülkelerin artık yalnızca üretim miktarını değil, nitelikli istihdam ve teknolojiye erişimleriyle üretimin niteliğini de artırması gerektiği vurgulanıyor.

Raporda Türkiye’nin KDV içindeki payının yüzde 1.08 seviyesinde sabit kalmasının kalkınma hedeflerini geciktirdiğine dikkat çekilirken, gecikmeksizin Ar-Ge, tasarım ve sürdürülebilirlik eksenli "akıllı üretim" modeline geçmesi gerektiğinin altı çizildi.

Raporun Ankara’nın sadece tedarik noktası değil, karar zincirinde yer alan risk yöneten bir aktör haline gelmesi için hazırlandığını bildiren Ardıç şu ifadeleri kullanıdı:

“Bu doğrultuda, ASO bünyesinde ‘Finansa Erişim Merkezi’, ‘KOBİ Yönlendirilmiş Fon Programı’, ‘Küresel Ölçekli Tedarikçi Yükseltme Platformu’ gibi firmalarımızın kapasite, kaynak ve yetkinliklerini daha üst seviyelere taşıyacak rehberlik ve yönlendirme kanalları planlamaktayız. Bu alanlar sadece Ankara’nın değil, ülkemizin sanayi vizyonu açısından da stratejiktir.”

Ardıç, “4 Organize Sanayi Bölgemizin yer aldığı Temelli Sanayi Havzası’nda kuruluş çalışmalarına başladığımız ASO Teknoloji Üssü ve ASO Serbest Bölgesi, Ankara’nın Küresel Değer Zincirlerine daha güçlü bir şekilde eklemlenmesini sağlayacak. 440 bin metrekaresi kapalı olmak üzere 1,2 milyon metrekare alan üzerinde kuracağımız ASO Teknoloji Üssü tam kapasiteye ulaştığında faaliyet gösterecek 800'ün üzerinde firmayla 20 bin civarında yeni nitelikli istihdam ve yıllık 1,5 milyar dolar ihracat artışı sağlayacak” dedi.