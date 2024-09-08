ASO Başkanı Seyit Ardıç: Ankara yüksek teknoloji ihracatında lider

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Rapora ilişkin değerlendirmede bulunan ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’nın yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyduğunu belirterek, “Sanayi ve teknolojinin başkenti hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz” dedi.

Raporda Ankara ile birlikte; İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa ve Gaziantep’in ihracat performansı karşılaştırılıyor. Rapora göre Ankara yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki yüzde 13 payı ile bu kategoride ilk sırada yer alıyor. Bunu yüzde 5 ile İstanbul, yüzde 2 ile İzmir takip ediyor. Kocaeli, Bursa ve Gaziantep’in ihracatı içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı ise yüzde 1 düzeyinde.

Türkiye’nin geçen yıl 255.8 milyar dolar ihracat ile dünya ihracat pastasından yüzde 1.1 pay aldığını kaydeden Seyit Ardıç, bu oranın gelişmekte olan diğer ülkelere göre çok düşük kaldığını bildirdi. Gelişmekte olan ülkelerde yüksek teknolojili ihracatın payının yüzde 19 olmasına rağmen Türkiye’nin yüzde 4’ün altında kaldığını dile getiren Ardıç,

“Bu durum, ihracatta yüksek katma değer ve teknolojiye dayanan ürün yelpazesinin artırılması gerekliliğini ortaya koyuyor” diye konuştu. Hazırlanan raporun yerel politikaların oluşturulması ve ulusal politikalarla entegre edilmesi noktasında çok önemli olduğunu ifade eden Seyit Ardıç,

“Ankara nitelikli üniversiteleri, insan kaynağı ve girişimcilik potansiyeliyle Türkiye’nin bir çok iline göre avantajlı konumda. Bu avantajın üretime daha iyi yansıtılabilmesi için, bilim ve teknoloji ile sanayi arasında güçlü bir ekosistem oluşturmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ankara yüksek teknolojili üretimde farkını ortaya koyuyor. Sanayinin ve teknolojinin başkenti hedefimize kararlı adımlarla yürüyoruz” dedi.

Raporda yer alan politika önerileri ise şöyle:

- Olgunluk seviyesi düşük sektörler için dijital olgunluk yol haritaları çıkarılmalı, spesifik proje ve faaliyetler yürütülmelidir.

- Lise müfredatına seçmeli dijital okuryazarlık veya teknoloji okuryazarlığı gibi dersler eklenmelidir. Yerel aktör olarak, Kalkınma Ajanslarının yıl içinde geliştirileceği destek programları bu kapsamda tasarlanmalı ve kullanacağı kaynakların belli bir miktarı bu amaç için ayrılmalıdır.

- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarının firmalarda bir kurumsal kültür yaratması adına mevzuat ve veri takibi yapabilecek personelin firmalarda istihdamına ve/veya kapasite geliştirmeye yönelik kamu destekleri sağlanmalıdır.

- Sanayide enerji verimliliğinin artırılması tedbirleri kapsamında işletmelerin enerji verimliliği uygulamalarına yönelik destekler artırılmalı, tesis ve süreç optimizasyonuna katkı sağlayan enerji verimliliği ve tasarruf potansiyeli yüksek teknolojik yatırımlar desteklenmeli, yeşil sanayi işletmelerinin yetkin dönüşüm danışmanları belgelendirilmeli ve desteklenmeli, elektrikli teçhizatlar sanayiinde Avrupa Enerji Etiketleme Ürün Veri Tabanına dâhil olunmalıdır.

- Tekno girişimcilerin bankacılık sisteminden daha fazla faydalanabilmeleri için kredi garanti mekanizmaları öncelikli olarak teknolojik alanlara odaklanmak üzere güçlendirilmelidir.

- Ülkemizde katma değeri ve rekabet edebilirliği yüksek teknolojik ürün ve hizmet üretimini planlayan iş fikirleri ile girişim şirketlerinin ihtiyaç duyduğu finansal kaynakların toplanması amacıyla oluşturulan Kitle Yatırım Platformu sistemi daha etkin çalışır hale getirilmelidir.

- Girişimcilere uluslararası pazarlarla ilgili güncel ve detaylı bilgi sunan veri tabanları ve raporlar sağlanabilmesi adına dijital bilgi sistemi oluşturulmalıdır.

- Uluslararası pazarlara erişim konusunda AB, Çin ve ABD vizelerinin verilmesi için lobi faaliyetleri yapılmalıdır.

- Girişimcilerin uluslararası e-ticaret platformlarına erişimlerini kolaylaştıracak teşvikler sağlanmalı, dijital ödeme sistemleri ve lojistik hizmetleri konusunda destekler sunulmalı, var olanların kapasiteleri geliştirilmelidir.

- İşletmelerin destek başvuruları değerlendirilirken marka tescili, patent veya faydalı model başvurusu sayısının artırılması için hibe ve teşvik başvurularında ekstra puan verilmelidir.

- Meslek liseleri ve üniversitelerdeki müfredat, sanayinin ihtiyaçlarına göre revize edilmelidir.

- Sanayi kuruluşları ile eğitim kurumları arasında staj ve işbaşı eğitim programları yaygınlaştırılmalı, çalışanların mesleki becerilerini sürekli geliştirebilecekleri eğitim merkezleri kurulmalıdır.

- Özellikle üniversite-sanayi iş birliği ile yetenek gelişim programları oluşturulmalıdır. Üniversite-sanayi iş birliği teşvik edilerek üniversitelerin mevcut programları sanayinin ihtiyaçlarına göre yenilenmeli, her 4 yılda bir sanayi temsilcilerinin de içinde bulunacağı bütün paydaşların temsil edildiği komisyonlarca değerlendirilmelidir.

-KOBİ'lerin büyük işletmeler, üniversiteler ve araştırma merkezleri ile iş birliği yapmaları teşvik edilmelidir. Ar-Ge merkezleri ve kümelenme faaliyetleri desteklenerek, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi arasında teknoloji transferini kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulmalıdır.



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