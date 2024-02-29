ASO Başkanı Seyit Ardıç: Büyümenin kaynağı üretim değil tüketim

ANKARA (EKONOMİ) - Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2023 yılı büyüme verilerini değerlendirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Ardıç, canlı iç talebin kaynaklık ettiği büyümede sanayide sınırlı artışa karşılık özel tüketimde yüzde 12.8 artış olduğunu bildirdi.

“İlk çeyrekte yavaşlama öngörüyoruz”

Türkiye’nin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretime büyük önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Ardıç, “İç piyasada atılan sıkılaştırma adımları ve küresel sıkılaşma eğilimlerine rağmen pozitif bir büyüme performansının oldukça önemli buluyoruz. Merkez Bankası’nın sıkılaştırıcı para politikası uygulamalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi 4. çeyrekte henüz gözlemlenmedi. 2024’ün ilk çeyreğinde iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama öngörmekteyiz” dedi.

İktisadi faaliyet kollarına göre büyüme verilerini paylaşan Seyit Ardıç, “İnşaatta yüzde 7,8, sanayide yüzde 0,8 artış olduğunu görülüyor. Sanayi sektörünün bir önceki çeyreğe göre sınırlı artışı dikkat çekici. Sanayi sektörü büyümesi, GSYH büyümesinin oldukça altında kalmıştır. Ürün üzerindeki vergilerin yüksek artış oranı dikkat çekicidir. Diğer taraftan bir önceki çeyreğe göre gayri safi sabit sermaye oluşumunun GSYH içindeki payının gerilemiş olması, ekonominin üretim tarafındaki yavaşlamaya işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Sürdürülebilir büyüme için düşük enflasyon şart”

Verilerin büyümeye tüketim ve ithalatın kaynaklık etmeyi sürdürdüğünü gösterdiğini ifade eden Ardıç, “Sanayi sektörüne verilecek destek, orta ve uzun vadede verimlilik artışına bağlı olarak potansiyel GSYH büyüme hızını arttıracak, ekonomide genel verimlilik ve istihdam artışını destekleyecektir. 2024 yılı için makroekonomideki en önemli konu enflasyon olmaya devam edecektir. Enflasyonla mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürülmesini doğru buluyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme için düşük enflasyon en önemli ön şarttır.” dedi.