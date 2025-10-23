ASO Başkanı Seyit Ardıç: 'Döviz dönüşüm desteği yüzde 5’e yükseltilmeli'

MEHMET KAYA / ANKARA

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) Ekim ayı Meclis Toplantısı TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin ve yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşti. Konuşmasına Cumhuriyetin 102’nci yılını kutlayarak başlayan Seyit Ardıç, Cumhuriyetin sunduğu değerler ışığında üretmeye ve kalkınmaya katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi. Küresel ekonomideki yeni dengenin gelişmiş ülkeleri de politika uyumuna zorladığını belirten Ardıç, “Artık hiçbir ülke, tek başına aldığı kararlarla sürdürülebilir bir büyüme patikasında ilerleyemiyor” dedi. Ardıç, hem ülkelerin hem de şirketlerin gelecek projeksiyonlarını yeniden tasarlamak zorunda olduğunu belirtti.

Küresel enflasyon dinamiklerinin hedef aralıkların üzerinde seyrettiğini kaydeden Ardıç, özellikle emtia fiyatlarındaki oynaklığın, enerji ve gıda maliyetleri üzerinden üretim maliyetlerini yukarı yönlü baskıladığını aktardı.

Yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 30

Türkiye’de yılsonu enflasyon beklentisinin yüzde 30’un üzerinde seyrettiğine vurgu yapan Ardıç, son iki aydaki cari fazlaya dikkat çekti. Bu gelişmenin sanayi üretimindeki daralmanın enerji talebini de azaltmasının büyük payı olduğunu söyleyen Ardıç, “Dış açıklarımız üretimimiz arttığında yükseliyor, üretimimiz zayıfladığında ise düşüyor. Aslında bu olgu, ülkemizde üretimin ve ihracatın temel sorunudur” değerlendirmesinde bulundu.

Bu döngüden kurtulmak için yüksek katma değerli ve teknoloji yoğun üretim modeline geçilmesi gerektiğine işaret eden Ardıç, “Aksi halde, yüksek dış kaynak girişine bağımlı bir ekonomi olarak potansiyelimizi gerçekleştiremeyiz ve sürdürülebilir büyüme patikasında istenildiği gibi yol alamayız” dedi.

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik oranının AB ortalamasının 3 katı seviyesinde olmasının işgücü piyasasında yapısal sorunlara işaret ettiğini söyleyen Ardıç, özellikle emek yoğun sektörlerdeki istihdam kayıplarının dikkat çektiğini bildirdi. Artan maliyetler, yüksek faiz, zayıf iç talep ve ihracattaki rekabet kaybının KOBİ’leri ciddi biçimde zorladığını belirten Seyit Ardıç, ihracatçılara yüzde 3 olarak uygulanan döviz dönüşüm desteğinin süresinin uzatılması ve oranın da yüzde 5’e yükseltilmesini önerdi.

"KURGAN’ın mükellefi cezalandırma riski var"

Maliye’nin 1 Ekim’de başladığı Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) sistemi ile vergi kayıp kaçağını önlemede önemli adım olarak gördüğüne dikkat çeken Ardıç, bu mücadeleyi desteklemekle birlikte sahadan aldıkları geri bildirimlerin önemli endişeleri beraberinde getirdiğini anlattı.

Sistemin mevcut haliyle düzgün çalışan mükellefi de cezalandıran yapıya dönüşme riski taşıdığını bildiren Ardıç, e-fatura sistemine girildiğinde karşı firmanın şüpheli bir durumu varsa otomatik bir uyarı çıkması gerektiğini vurguladı.

Burada kredi notu gibi vergi uyumuna göre vergisel güvenilirlik skoru uygulanabileceğini belirten Ardıç, “Kontrol edilemeyen bir sorumluluğun bize yüklenmemesi gerekiyor” dedi. Ardıç, stok yapısı netleşmeden bu kadar kapsamlı denetim sisteminin devreye alınmasının iyi niyetli firmaları cezai yaptırımla karşı karşıya bırakabileceğini söyledi.