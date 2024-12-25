ASO Başkanı Seyit Ardıç: Enflasyonla mücadelenin bedelini sanayici yüklendi

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 2025 yılının özellikle ilk yarısının kolay geçmeyeceğini ancak dengelenmenin yılın ikinci yarısından itibaren başlayacağını umduğunu söyledi. Ardıç, sanayi üretiminde iki çeyrek üst üste yaşanan daralmanın, enflasyonla mücadelenin yükünü sanayicilerin çektiğini gösterdiğini bildirdi.

Başkan Seyit Ardıç, yılın son Meclis toplantısındaki konuşmasına 2025 yılı için belirlenen asgari ücretin hayırlı olması dilekleriyle başladı.

2025’in enflasyonla mücadelede başarıya ulaşılarak, toplumun tüm kesimlerinin refahının artacağı bir yıl olması temennisinde bulunan Seyit Ardıç, göstergelerin küresel risklerin 2025 yılında da devam edeceğine işaret ettiğini belirtti.

Trump’ın planladığı tarife ve vergileri, yeni şoklara karşı korunmayı zayıflatacağını bildiren Ardıç, “Küresel ekonomilerde; korumacı politikalar, ticaret yollarında ve tedarik zincirlerinde tıkanıklıklar, küresel borç yükünün artması, karbondan arındırma etkileri büyümeyi yavaşlatacaktır” dedi.

Şiddetlenecek küresel ticaret savaşlarının, ithal girdi ve üretim maliyetlerini artıracağını vurgulayan Seyit Ardıç, bu kapsamda Türkiye’nin dış ticaret göstergelerinin de korozyona uğrayabileceğini kaydetti.

Enflasyonun en önemli sorun olmaya devam ettiğini ve arzu edilen hızda düşmediğini bildiren Ardıç, dezenflasyonist sürecin sanayi üzerinde baskısının artmaya devam ettiğini aktardı. Ardıç, sanayinin iki çeyrek üst üste daralmasının da enflasyonla mücadelede büyük bedelin sanayi tarafından yüklenildiğini gösterdiğini vurguladı.

Ardıç, sanayi üretimindeki daralmada, yavaşlayan ihracat artışı ve iç talepteki zayıflamanın da etkisi olduğunu belirtti.

2025’i makro istikrara yelken açılacağı bir dönemin başlangıcı olarak kritik bir yıl olarak değerlendiren Seyit Ardıç, buna karşılık özellikle yılın ilk yarısının kolay geçmeyeceğini, dengelenmenin ise ikinci yarıdan itibaren başlayacağı umudunu taşıdığını aktardı.

Rasyonel politikaların uygulanması noktasında ekonomi yönetimine güvenlerinin tam olduğunu ifade eden Seyit Ardıç, başlayacak faiz indirim döngüsünün makroekonomik istikrarın sağlanması yönünde önemli bir adım olacağını kaydetti.

Mücadeleye maliye politikasının desteğinin daha güçlü olması gerektiğini ifade eden Ardıç, bunun da programa olan inancı kuvvetlendireceğini belirtti.

2025’in aynı zamanda hem umut hem de dikkat yılı olduğunu kaydeden Seyit Ardıç, başta KOBİ’ler olmak üzere reel kesime yönelik uygun faizli kredi mekanizmalarının acilen devreye alınmasının şart olduğunu söyledi.

Ardıç, 1 Ocak 2026’da doğmaya başlayacak Sınırda Karbon Düzenleme mekanizmasına yönelik mali yükümlülükler için sadece 1 yıl kaldığını, dönüşüme ayak uydurma noktasında ortak akılla hareket edilerek hızlı yol alınması gerektiğini anlattı.