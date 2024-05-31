ASO Başkanı Seyit Ardıç: İkinci çeyrekten sonra talep azalışı büyümeyi yavaşlatacak

HÜSEYİN GÖKÇE-ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yüzde 5.7’lik büyümenin iç tüketim ve inşaat etkisiyle sağlandığını belirtirken, baz etkisine rağmen sanayi büyümesinin çeyreklik büyümenin altında kaldığına dikkat çekti.

Sıkılaştırma politikalarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisinin ilk çeyrekte henüz tam olarak gözlemlenemediğini bildiren Ardıç, ikinci çeyrekten sonra iç talep ve üretimdeki azalışla birlikte büyümede yavaşlamanın ortaya çıkacağını aktardı.

"Daralmadan oluşan baz etkisini gözardı etmememiz lazım"

Sanayi tarafından yüzde 4.9 büyüme yaşandığını kaydeden Ardıç, “Ancak büyük deprem felaketini yaşadığımız 2023’ün ilk çeyreğinde sanayi üretimindeki büyük daralmadan dolayı oluşan baz etkisini göz ardı etmememiz lazım. Buna rağmen, sanayi tarafındaki büyümenin, çeyreklik büyümenin altında kalması dikkat çekici” diye konuştu.

Özel tüketimin yüzde 7.3 arttığı dönemde, deprem bölgesindeki yapılanma ve kentsel dönüşümün etkisiyle yüzde 11.1’lik büyümeyle inşaatın lokomotif görevi gördüğünü dile getiren Seyit Ardıç, “İnşaattaki büyüme, sanayi ve tarımın toplam büyümesinden daha yüksek. Ülkemizin istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için sınai üretiminin mutlaka artırılması gerekiyor” dedi.

"Enflasyonla mücadele yapısal reformlarla desteklenmeli"

Net dış talebin büyümeye olan katkısının 5 çeyreğin ardından 1,6 puanla pozitif gerçekleşmesini ‘olumlu bir gelişme’ olarak nitelendiren Ardıç, şunları söyledi: “ Özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa’da ekonominin çarklarının dönmeye başlamasının bunda katkısı var. Yılın ilk çeyreğinde güçlü gelen büyüme verisi, dezenflasyon sürecinin nasıl sağlanacağı sorusunu da aklımıza getiriyor. Büyümeyi sürdürülebilir kılabilmek için enflasyonla mücadelenin, mutlaka yapısal reformlarla da desteklenerek kararlı bir şekilde devam ettirilmesi gerekiyor”