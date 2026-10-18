ASO Başkanı Seyit Ardıç: Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki fırsatlarını artırmalıyız

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Ankara Sanayi Odası (ASO), kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik hazırlanan ve somut çözüm önerileri getiren "Kadın Girişimciliğinde Dönüşüm Açığı: Ankara Örneği" adlı raporunu yayımladı.

Odadan yapılan açıklamaya göre raporda, kadın girişimcilerin, bilgi ve deneyimleriyle işletmelerini geliştirirken karşılaştıkları güçlükler sahadan elde edilen verilerle değerlendirildi.

ASO'nun araştırma merkezi ASOSİTAM ve Kadın Girişimciliği Koordinatörlüğünün hazırladığı "Kadın Girişimciliğinde Dönüşüm Açığı: Ankara Örneği" isimli çalışmada, başkentte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 102 kadın girişimcinin anket yanıtlarıyla bu gruptan 20 kadınla yapılan derinlemesine görüşmeler birlikte değerlendirilerek somut uygulama önerileri geliştirildi.

Kadın girişimcilerin yüzde 93’ü lisans mezunu, ihracat yapanların oranı yüzde 29

Araştırmaya katılan kadınların yüzde 93'ünün en az lisans düzeyinde, yüzde 42'sinin de lisansüstü düzeyde eğitim aldığı, yüzde 70'inin ise kendi işletmesinin kurucusu olduğu bildirildi. Buna karşılık incelenen işletmelerin yarısı 10 veya daha az çalışanla faaliyet gösterirken ihracat yapanların oranı yüzde 29'da kaldı.

Kadın girişimcilerin yeniliğe açıklık puanı 5 üzerinden ortalama 4,21 oldu. Raporda, kadınların eğitim birikiminin ve yenilikçi yönelimlerinin büyümeye, istihdama ve ihracata daha güçlü yansıması için eğitim ve mentorluk çalışmalarının finansman, teknik işbirliği, üretim ve pazara erişim imkanlarıyla tamamlanması gerektiği belirtildi.

Görüşmelerde finansmana erişim ve girişimci olarak kabul görme güçlükleri, özellikle yatırım ve büyüme planlarında öne çıktı. Raporda, belirlenen ihtiyaçlara karşılık verecek 5 uygulama paketi önerildi.

"Kadın girişimcilerin üretimdeki gücü sanayinin rekabetçiliğini artıracak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASO Başkanı Seyit Ardıç da kadın girişimcilerin potansiyelinin üretime daha güçlü yansımasının, verimlilik, ölçek, teknoloji ve markalaşma hedeflerine katkı sağlayarak sanayinin değişen dünya ekonomisindeki rekabet gücünü artıracağını vurguladı.

Ankara'nın üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, teknoparkları, AR-GE merkezleri ve savunma sanayisindeki birikiminin güçlü bir ekosistem oluşturduğuna dikkati çeken Ardıç, "Ankara'nın bu birikimini daha ileriye taşımak için kadınların işletme kurma, büyütme ve yönetme süreçlerine katılımını güçlendirmeliyiz. Eğitim ve yetkinlik geliştirme çalışmalarının yanında, kadınların mevcut donanımlarını kullanabilecekleri fırsatları da genişletmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, raporun bulgularını uygulamaya taşımak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, üniversiteler ve ASO'nun koordinatörlüğünde faaliyet gösteren TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu başta olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışacaklarını ifade etti.

ASO Meclis Üyesi ve TOBB Ankara Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hande Öztürk de rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Fiili Yönetim Kriteri" önerisine dikkati çekerek, "Bugüne kadar kadın girişimci sayısı çoğu zaman kağıt üzerindeki ortaklıkla değerlendirildi. Oysa kurul çalışmalarımızda işi fiilen yöneten ancak imza yetkisi babasında, eşinde veya ortağında bulunan çok sayıda kadınla karşılaşıyoruz. Bu rapor artık onları da görünür kılıyor. Görünmeyeni saymak, değiştirmenin ilk şartıdır." ifadelerini kullandı.