ASO Başkanı Seyit Ardıç: Tasarrufun harcama yerine yatırımda yapılması rekabet gücünü azaltacak

Mehmet KAYA

ANKARA-ASO Başkanı Seyit Ardıç, kamunun faiz dışı harcamalarındaki artışın enflasyon hedefinin üzerinde olmasının, enflasyonla mücadelenin zamana yayılmasına neden olacağını söyledi. Ardıç, tasarrufun harcama kalemi yerine yatırımlarda yapılmasının ise ülkenin rekabet gücünün azalmasına yol açacağını ifade etti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün ise 2024 yılını çok başarılı geçiren sektörün 2025 yılı ciro hedefini ise 18.5 milyar lira olarak açıkladı.

Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) yılın ilk meclis toplantısı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Konuşmasına Bolu’daki yangın faciasıyla başlayan ASO Başkanı Seyit Ardıç, ihmal ve tedbirsizlik nedeniyle bir kez daha çok ağır bedel ödendiğini belirterek, en büyük temennilerinin sorumluların hak ettikleri cezaları alması olduğunu söyledi.

Dünya ekonomisinin sancılı bir dönüşüm sürecinden geçtiğinin altını çizen Ardıç, artan gerginliğin ekonomik sistemi öngörülemez hale getirdiğini belirtti.

Ardıç, belirsizliklerde Trump’un tahmin edilemeyen politikalarıyla, Çin başta olmak üzere gelişmekte olan ekonomilerde sıkıntıların nasıl aşılacağının belli olmamasının etkili olduğunu ifade etti.

Trump’ın Avrupa ile olan 200 milyar dolarlık ticaret açığını kapatmak için uygulayacağı politikaların, bölge ekonomisini daha zor duruma düşüreceğini bildiren Ardıç, buna karşılık Çin’e uygulanacak yaptırımların yeni tedarikçiler ortaya çıkarabileceğini, bunun da Türkiye açısından fırsat yaratabileceğini anlattı.

"Yüksek enflasyon 2025’te de gündem maddesi olacak"

Faiz indirim sürecinin en kısa sürede ticari kredi faiz oranlarına da yansıması beklentisinde olduklarını ifade eden Seyit Ardıç, yüksek enflasyonun 2025’te de en önemli gündem maddesi olmayı sürdüreceğini kaydetti.

19 aydır yürütülen dezenflasyon politikalarına rağmen enflasyonun halen yüksek seyrettiğini vurgulayan Ardıç, sağlıklı sonuç için para, maliye ve gelirler politikasının daha uyumlu olmasının şart olduğunu söyledi.

"Harcamalar enflasyonla mücadelenin zamana yayılmasına neden olacak"

Enflasyon hedefi yüzde 21 iken faiz dışı bütçe harcamalarındaki yüzde 34.4’lük artışın enflasyonla mücadelenin zamana yayılmasına neden olacağına vurgu yapan Ardıç, “Diğer taraftan, kamuda tasarrufun cari harcamalar yerine üretim ve rekabet için temel belirleyiciler olan yatırım kalemlerinde yapılmış olması, önümüzdeki dönemde ülkemizin rekabet gücünü azaltacaktır” dedi.

Enflasyonla mücadelenin en önemli faktörlerinden birisinin hedeflerin tutarlılığı olduğunu bildiren Ardıç, yıllardır açıklanan yüzde 5’lik hedefin ne kadar gerçekçi olduğunu ve hangi sanayicinin planını bu hedefe göre yaptığını sordu.

"Yüksek köprü zamları enflasyon ataletinin kırılmamasına neden oldu"

Bakan Mehmet Şimşek’in yüksek köprü zamlarının enflasyon sepetinde bulunmadığına ilişkin açıklamasını hatırlatan Ardıç, hedefin üzerinde yapılan artışın enflasyon ataletinin kırılmamasına neden olduğunu aktardı.

Ardıç, para politikasındaki rasyonel adımlara rağmen; tarım, gıda, hukuk, eğitim ve barınma gibi alanlarda reform politikalarının uygulamaya konulmamasının makroekonomik istikrar hedefinden uzaklaştırdığına dikkat çekti.

"KOBİ'lerin tahsilatta yaşadığı geçikme finansman yüklerini artırıyor"

Türkiye’nin savunma sanayi alanında gösterdiği gelişmeleri rakamlarla ifade eden Seyit Ardıç, uluslararası boyut kazanan sektörün teknolojik dönüşümü sürüklemek için verimlilik odaklı çalışmayı önceliğine alması gerektiğini belirtti.

Ankara’nın savunma sanayinde üretilen yüksek teknoloji çıktılarının temel girdisi olan Ar-Ge harcamasında ilk sırada yer aldığını vurgulayan Ardıç, savunma sanayinin Ankara’ya olan katkısının artarak devam edeceğini söyledi.

Savunma sanayinin 2030 yılına kadar 23 milyar dolar ciro ve 10.7 milyar dolar ihracata ulaşacağı yönündeki tahminini paylaşan Ardıç, ASO’nun Ankara Teknoloji Üssü projesinin bu noktada önemli işlevi olacağını ifade etti.

Savunma sanayine tedarikçilik yapan firmaların hak edişler konusunda gecikme yaşadıklarını dile getirdiklerine dikkat çeken Ardıç,

“Çoğu KOBİ niteliğinde olan bu firmalarımızın, kredi faizlerinin yüksek ve erişimin zor olduğu bu dönemde tahsilatlarında gecikme yaşaması, finansman yüklerini arttırmaktadır. Sözleşmede belirtilen ödeme takvimine uyulması firmalarımızı rahatlatacaktır” diye konuştu.

Savunma Sanayii Başkanı Görgün: 2025 ciro hedefi 18,5 milyar dolar

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün 2024’ün sektör açısından çok başarılı geçtiğini ve Türkiye’nin savunma sanayii ihracatı yapan ülkeler arasında 11. Sıraya yükseldiğini belirterek, sürdürülebilirlik ve sahadaki tüm ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde kaliteden ödün vermeden sürdürüldüğünü söyledi. Haluk Görgün, Türkiye’nin uyguladığı savunma sanayii modelinin özgün olduğunu da belirterek, bu yaklaşımın başarılı sonuçlar verdiğini, yeni aşamada spin-off olarak adlandırılan kazanılan yetkinliklerle yeni şirketlerin kurulması yönünde gelişmeyi istediklerini belirtti.

Sektörün 230 ürünü 180’den fazla ülkeye ihraç ettiğini; ülkenin olumlu görüşüne de katkı verecek şekilde uluslararası arenada takdir kazandığını kaydeden Haluk Görgün, yerli teknolojiye sahip olmanın öneminin her zamankinden daha fazla öne çıktığını ve bütün ülkelerde farkındalık oluştuğunu kaydetti. Haluk Görgün, sektörün 2025 cirosunu 18,5 milyar dolar olarak tahmin ettiklerini, ihracatın da çift basamaklı seviyelere ulaşması için çalıştıklarını açıkladı.

Tüm platformlar için en önemli eksiklikler arasında bulunan motor sistemlerinin de geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatan Görgün, bu kapsamda BMC ve Vuran zırhlı kara araçları için geliştirilen motorlarla 100 adet zırhlı kara aracının teslim edildiğini ve bu platformlarda yerlilik oranının yüzde 90’lara ulaştığını anlattı. Deniz araçlarında da benzer bir görünümün ortaya çıktığını belirten Haluk Görgün, AR-GE’ye olan destekle birlikte yerlilik oranının yükselişinin önemli seviyelere ulaştığını kaydetti. Görgün, “AR-GE’ye yaptığımız her yatırımın yansımasını ürünlerde görüyoruz” diye konuştu.

Sanayi derinleşmesi: Özel şirketlerin yapabileceği işler entegratör dışına alınabilir

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ürünlerin doğası gereği en basit cıvatadan, en karmaşık sisteme kadar her bileşenin mutlaka iyi çalışması gerektiğini hatırlatarak, bu nedenle alt yüklenicilerin yetkinliklerinin entegratörler kadar önemli olduğunu vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın sektörde derinleşme için firmaların yeteneklerini güçlendirmeye yönelik programlar uyguladığını, Başkanlık’ta oluşturulan Sanayileşme dairesinin tüm projelere katılabilecek firmalara yönelik çalıştığını belirten Haluk Görgün, yeni oluşturulan finansman programlarıyla da mevcut alt yüklenicilere ilave ve ucuz finansman sağladıklarını söyledi.

Gelecekte odaklanılacak alanlar

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2025’te bazı alanlara yoğunlaşacaklarını da belirterek, bunları; çığır açan teknolojiler, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi, insan değerleri, çevik yönetim, sanayideki yeteneklerin KOBİ ve yeni girişimleri destekleyecek şekilde kullanılması, kaynak yönetimi ve ömür devri yönetimi olarak sıraladı.