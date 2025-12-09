ASO Başkanı Seyit Ardıç: Türkiye ile Portekiz birbirini tamamlıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin güçlü üretim yapısı ve Portekiz’in yenilikçi, sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımının Avrupa ekonomisinde tamamlayıcı bir yapı oluşturduğunu söyledi.

ASO ve Portekiz Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Portekiz Ülke Günü etkinliğinde konuşan Seyit Ardıç, iki ülke arasındaki uyumun, ticari ilişkilerin büyümesine katkı sağlarken, yenilenebilir enerji, savunma, lojistik, turizm ve dijital dönüşüm alanlarında işbirliği fırsatlarını güçlendirdiğinin altını çizdi.

Portekiz’in, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik sürecini destekleyen ülkeler arasında yer almasının, siyasi ve ekonomik ilişkileri gelişimine ayrı bir güç kattığını belirten Seyit Ardıç şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ticaret hacmimiz de bu olumlu tabloyu net biçimde yansıtmaktadır. 2024 yılında Portekiz’e ihracatımız 1,6 milyar dolar, ithalatımız ise 1,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye ve Portekiz’in birbirini tamamlayan ekonomik yapıları; makine, otomotiv, elektrik–elektronik, ambalaj–kâğıt sektörleri, lojistik, yenilenebilir enerji, turizm ve savunma sanayii gibi birçok alanda yeni iş birliği olanaklarını gündeme getirmektedir."

“Teknoloji üssü Portekizli firmalar için de fırsatlar oluşturacak”

Yapımı sürdürülen ASO Teknoloji Üssü ile ilgili de konuşan Ardıç, 1 milyon m2 alandaki üssün, yüksek teknolojiye dayalı üretim yapacağını kaydetti.

Ardıç, önümüzdeki yıl inşaata başlanacağını vurgulayarak, burasının Portekizli firmalar için de üçüncü ülkelere yönelik yeni fırsatlar oluşturacağını anlattı.

Portekiz’in Ankara Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina ise Portekiz’in AB içinde büyük bir pazar olduğuna değinerek, “Amerika’ya, Afrika’ya açılan bir kapıyız. Ayrıca Portekiz, Orta Asya’ya ve Kafkaslara da açılan bir ülke. Biz, sizinle yatırım yapmaya hazırız. Türkiye’nin de hazır olduğunu biliyorum. Bu sene içerisinde de bunu somut olarak gösterdik" dedi.