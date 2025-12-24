ASO Başkanı Seyit Ardıç: Üretim hacmimiz artıyor ama reel olarak büyüyemiyoruz

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, ticari kredi faizinin mevcut seviyesinin üretim gücünü her geçen gün zayıflattığını belirtti.

Ekonominin üreten özelliğini kaybedip hizmet ağırlıklı yapıya kaydığına dikkat çeken Ardıç, üretim hacmindeki artışa karşın reel olarak büyümenin sağlanamadığını kaydetti.

Ardıç üçüncü çeyrekte sanayide yaşanan büyümenin tabana yayılmış üretim artışı kaynaklı değil, bazı sektör ve firmalar kaynaklı olduğunu anlattı.

ASO’nun 2025 yılı son Meclis Toplantısı'nda Başkan Seyit Ardıç, küresel ekonomi ve Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına 28 bin 75 lira olarak belirlenen asgari ücretin çalışanlara ve işverenlere hayırlı olması dilekleriyle başlayan Seyit Ardıç, fiyat istikrarının sağlanmasıyla birlikte çalışanların alım gücünün kalıcı biçimde artmasını umduğunu söyledi.

2025’in herkes için zor bir yıl olduğunu belirten Ardıç, küresel gelişmelerden bahsetti. Ticaretin ve finansal sistemin baskı ve nüfuz aracı olarak kullanıldığını dile getiren Ardıç, “Yeni bir düzen mi kuruluyor, yoksa 'yeni dünya düzensizliği'ne mi sürükleniyoruz?” dedi.

Yaşananların sınırsız ve homojen bir entegrasyon olmadığını ifade eden Ardıç, “Jeoekonomik parçalanmanın, bloklaşmanın ve kiminle ne kadar entegre olunacağına ilişkin politik tercihlerin belirleyici olduğu bir dünyadayız” diye konuştu.

Ardıç, ABD’nin ileri teknolojilerde liderliğini sürdürmeyi, ucuz işçilikle daha fazla yol alamayacağını gören Çin’in ise devlet destekli kalkınma modeliyle yüksek teknolojiye ve ölçek ekonomilerine yönelerek küresel lider olmayı planladığını bildirdi.

Teknoloji ve ölçek ekonomisine odaklanan Çin’in küresel üretimde hâkimiyeti giderek daha belirginleştiğini vurgulayan Seyit Ardıç, 2030’a gelindiğinde dünyada satılan her iki üründen birinin Çin menşeli olacağını söyledi.

Bu kapsamda AB’nin de sanayi politikalarını stratejik bağımsızlık çerçevesinde yeniden ele aldığına dikkat çeken Ardıç, Made In Europe düzenlemesi de bu politika değişiminin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin sanayi ve ticaret politikalarında değişimlere seyirci kalmaması gerektiğini dile getiren Ardıç, “Sanayimizi korumak, geleceğin dünyasında aktif bir oyuncu olmak için yeni, hedefli ve proaktif politikaları gecikmeden devreye almak zorundayız” dedi.

Türkiye’deki makroekonomik gelişmelere de değinen Seyit Ardıç, enflasyondaki düşüşün önemli olduğunu ancak kalıcılığın güçlenmesinin kritik önem taşıdığını belirtti.

Ticari kredi faizi politika faiziyle uyumlu seyretmiyor

Ticari kredi faizleri 1 yıldır yüzde 60’larda seyrederken, ortalama politika faizinin yüzde 43 olduğunu kaydeden Ardıç, “Politika faiziyle uyumlu ilerlemeyen ticari kredi faizleri ve krediler üzerindeki kısıtlamalar, sanayicimizin finansmana erişimini daraltıyor; üretim gücünü ise her geçen gün zayıflatıyor” diye konuştu.

“Üretim hacmimiz artıyor ama reel olarak büyüyemiyoruz”

Hızla artan maliyetleri aynı hız ve ölçüde satış fiyatına yansıtılamadığını dile getiren Ardıç, üretim hacminin artmasına rağmen reel olarak büyüyemediklerinden bahsetti.

Artan maliyetler ve kur baskısının rekabeti giderek ‘üret, daha ucuza sat’ çizgisine sıkıştırdığını bildiren Ardıç, “Bu döngü şirketleri yatırım yapmaktan ve büyümekten alıkoyarak, sadece bugünü kurtarmaya ve ayakta kalmaya odaklanan bir sürece sokuyor. Bu tablonun kalıcı hale gelmesi, ülkemizin gerçek büyüme motoru olan yatırım ve üretim kapasitesini baskılamaya devam eder” dedi.

“Sanayi büyümesi tabana yayılmış üretim artışı kaynaklı değil”

Sanayinin üçüncü çeyrekte yüzde 6.5 büyümesine rağmen bir çok işletmenin ayakta kalabilmek için kısa vadeli nakit akışına odaklandığına vurgu yapan Ardıç, “Sonuçta, manşet rakamı güçlü görünen sanayi büyümesi tabana yayılmış bir üretim artışından değil, belirli sektör ve firmaların performansından kaynaklanıyor” dedi.

Son 30 yılında GSYİH içinde sanayinin payının yüzde 31’den yüzde 20’ye düştüğüne değinen Ardıç, hizmetler sektöründeki yükselişi işaret ederek, “Bu tablo, bizlere ekonomimizin giderek, 'üreten' özelliğini kaybedip “hizmet ağırlıklı” bir yapıya kaydığını gösteriyor” diye konuştu.

Gelişmiş ekonomilerde hizmetler sektörünün payının arttığını ifade eden Ardız, bu artışın sanayiyi güçlendiren nitelikli hizmetler olmasının önemli olduğunu belirtti ve “Sonuç olarak; sanayisizleşerek sağlıklı büyüyemeyiz, tabana yayılmış bir şekilde zenginleşemeyiz” dedi.

ASO’nun 2025 yılı faaliyetlerine de değinen Ardıç, bu kapsamda ASO Teknoloji Üssü ve ASO Serbest Bölgesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bilgi sunduğunu kaydetti.

Uluslararası doğrudan uçuşlar, nitelikli işgücünün artırılması, diplomatik misyonla yapılan temaslardan bahseden Ardıç, 23 ülkeni büyükelçisi ile doğrudan görüştüğü bilgisini verdi.

Cumhuriyeti Kuran Şehirler Ankara’da bir araya geliyor

Öte yandan ASO Başkanı Ardıç, Atatürk’ün, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin Amasya, Erzurum ve Sivas’ın ardından 27 Aralık 1919’da geldiği Ankara’da taçlandığını hatırlattı.

Buna istinaden; Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas’ın Ticaret ve Sanayi Odaları ile birlikte Cumhuriyeti Kuran Şehirler adıyla bir etkinlik başlattıkları bilgisini veren Ardıç, bunun final buluşmasının 27 Aralık’ta Ulus’taki Meclis binasında gerçekleştirileceğini bildirdi.